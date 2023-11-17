17 ноября, 06:54

В Новосибирск впервые приедет джазовый оркестр из Таиланда

В рамках фестиваля Jazzed in Siberia также состоятся открытые мастер-классы и встречи с экспертами музыкальной индустрии

НОВОСИБИРСК, 17 ноября. /ТАСС/. Музыканты джазового оркестра университета Махидол в Бангкоке впервые посетят Россию и станут участниками фестиваля Jazzed in Siberia, который откроется 23 ноября в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ), сообщили в пресс-службе университета.

"Среди участников этого года - уже полюбившиеся новосибирской публике оркестры Академии джаза Игоря Бутмана (Москва) и Детской джазовой школы им. Кима Назаретова (Ростов-на-Дону), а также Джаз-оркестр НГТУ НЭТИ и оркестры Музыкального колледжа им. A. Ф. Мурова. На сцене фестиваля выступит также новый для Новосибирска бэнд из Гродненского государственного колледжа искусств Беларуси и, впервые в России, джазовый оркестр университета Махидол в Бангкоке (Таиланд)", - говорится в сообщении.

Кроме концертной программы, в рамках фестиваля состоятся открытые мастер-классы и встречи с экспертами музыкальной индустрии, а также приглашенными артистами из России, Беларуси, Таиланда и США. Фестиваль организован Джаз-клубом НГТУ и проводится при поддержке вуза, министерства культуры региона, Новосибирской государственной филармонии. Юбилейный фестиваль Jazzed in Siberia проходит при поддержке национального проекта "Культура" и является партнером Международного дня джаза.

"Все привыкли слушать западный джаз, а мы расширяем горизонты до Азии и объединяем молодежь со всего мира на просторах Сибири", - приводит пресс-служба слова Игоря Вербы, президента Джаз-клуба вуза. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
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