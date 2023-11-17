Первый канал предложил создать ежегодный музыкальный конкурс "Интервидение"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст выступил с инициативой создания ежегодного песенного конкурса "Интервидение". Об этом он заявил на встрече министра культуры России Ольги Любимовой с главами зарубежных делегаций.

"Мы предлагаем в наступающем году провести и проводить каждый год открытый музыкальный, точнее песенный, конкурс под рабочим названием "Интервидение". В этом конкурсе не будет никаких политических ограничений, влияний. Это свободная трибуна, на которой все страны могут представлять образцы своей популярной музыки", - сказал он.

