В Приангарье пройдет спецпрограмма Большого детского фестиваля Сергея Безрукова

В рамках мероприятия запланированы показы фильмов, творческие лаборатории, презентации детской литературы, образовательные проекты для профессионалов театральной сферы и учащихся детских театральных студий

ИРКУТСК, 17 ноября. /ТАСС/. Иркутская область в 2024 году станет местом проведения специальной программы Большого детского фестиваля (БДФ), который с 2018 года организует народный артист РФ Сергей Безруков. Соответствующее соглашение подписано на международной выставке-форуме "Россия" в Москве, сообщила пресс-служба правительства Приангарья.

"В Иркутской области в 2024 году пройдет специальная программа Большого детского фестиваля Сергея Безрукова "Эхо БДФ". Это один из пунктов соглашения о сотрудничестве между Приангарьем и фондом поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова, являющегося организатором Большого детского фестиваля, проводимого при поддержке Министерства культуры Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Как сообщила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина, в специальной программе будут спектакли от шести театральных коллективов из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы, показы фильмов, творческие лаборатории, презентации детской литературы, образовательные проекты для профессионалов театральной сферы и учащихся детских театральных студий. Состоятся мастер-классы по вокалу, технике речи, сценическому движению и бою, а Безруков проведет творческие встречи. Мероприятия пройдут в иркутских театрах, библиотеках и других учреждениях культуры.

Большой детский фестиваль проводится с 2018 года при поддержке президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ и Министерства культуры и туризма Московской области. Организаторы - фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова, Московский губернский театр. Специальная программа фестиваля проходит в разных регионах страны.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.