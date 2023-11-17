17 ноября, 09:01
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

В Казахстане назвали культуру одним из главных связующих мостов с РФ

Министр культуры и информации республики Аида Балаева отметила, что по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева создали Международную организацию по русскому языку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Культурно-гуманитарная сфера остается одним из главных связующих мостов между народами Казахстана и России. Об этом заявила министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева в ходе дискуссии с главой министерства культуры РФ Ольгой Любимовой в рамках Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

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"Сегодня культура вносит значительный вклад в развитие взаимоуважительного межгосударственного диалога, является незыблемым фундаментом для укрепления двусторонних отношений. Это можно увидеть и доказать на одном лишь примере добрососедства нашей страны с Российской Федерацией, где культурно-гуманитарная сфера была и остается одним из главных связующих мостов между нашими братскими народами", - сказала Балаева.

По ее мнению, нынешний форум открывает новые горизонты для культурного сотрудничества между Казахстаном и Россией. "В основе этого гуманитарного шага лежит целый ряд содержательных проектов, регулярный культурный взаимообмен в рамках Дней Казахстана в России и России в Казахстане, "Русских сезонов" и "Мира Абая", которые имели большой успех у зрителей. Надо признать, что подобные проекты сегодня очень востребованы. Они открывают дорогу общественной и деловой инициативе, прямому человеческому общению, расширению информационных и культурных обменов, способствуют углублению двусторонних контактов и еще более тесному сближению наших народов", - пояснила министр.

Она напомнила, что по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева была создана Международная организация по русскому языку. В настоящее время ведется работа по становлению этой организации и присоединению к ней всех заинтересованных государств. 

Теги:
КазахстанРоссияСанкт-ПетербургЛюбимова, Ольга БорисовнаIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
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