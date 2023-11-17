Мезенцев назвал Санкт-Петербургский форум достойным ответом сторонникам отмены культуры

Государственный секретарь Союзного государства отметил, что мероприятие собрало представителей более 40 стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский международный культурный форум, который собрал представителей более 40 стран, является достойным ответом недоброжелателям, стремящимся к отмене русской культуры. Об этом заявил журналистам государственный секретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев.

"По-особому важно, что в этом году Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит под девизом объединенных культур. И то, что в Государственном Эрмитаже сегодня собрались представители более 40 стран мира, - лучшее доказательство того, что культура остается незаменимой платформой международного сотрудничества, универсальным языком общения. Полагаю, это также весомый и убедительный ответ тем недоброжелателям, кто жаждет так называемой отмены культуры", - сказал он.

Совместные гуманитарные проекты

По словам Мезенцева, в рамках российско-белорусского сотрудничества реализуется несколько совместных программ, проектов и мероприятий торгово-экономической, социальной, научной, образовательной сфер. "Но приоритетом считаем формирование единого культурного пространства Беларуси и России, духовной общности и культурной близости наших народов. Расширяется работа по сохранению исторической памяти и историко-культурного наследия наших народов. Мировое признание обрели совместные творческие проекты наших стран, в первую очередь Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". Сегодня его трудно представить без ярких и насыщенных дней Союзного государства", - отметил госсекретарь.

Он напомнил также, что уже реализованы масштабные проекты по ремонту, реставрации и музеефикации сооружений Брестской крепости и созданию Ржевского мемориала Советскому Солдату. "Новое незабываемое событие в 2023 году - мероприятие "Союзное государство в Александрии". Фестивали "Творчество юных" и "Молодежь - за Союзное государство", гастроли Молодежного белорусско-российского симфонического оркестра позволяют продемонстрировать свои таланты сотням представителей молодежи, дают "путевку в жизнь" начинающим артистам. Успешной социализации и творческому росту одаренных людей с ограниченными физическими возможностями способствует фестиваль "Вместе мы сможем больше", - рассказал Мезенцев.

Госсекретарь отметил также высокий статус и авторитет Премии Союзного государства в области литературы и искусства, лауреатами которой за 20 лет стали более 30 человек. По его словам, потенциал сотрудничества в культурной сфере далеко не исчерпан: готовятся новые проекты Союзного государства по реконструкции и музеефикации Брестской крепости и музея-усадьбы И.Е. Репина "Здравнёво", по переоснащению постоянной экспозиции Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Также в 2024 году две страны будут вместе отмечать 80-летие освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и 25-летие подписания Договора о создании Союзного государства.

"Уделим особое внимание созданию совместных кинопроектов при поддержке Министерств культуры России и Беларуси. Продолжение получит и литературно-издательский проект "Библиотека Союзного государства". Готовим книги, посвященные первопечатнику Франциску Скорине, выдающемуся богослову, создателю Славяно-греко-латинской академии Симеону Полоцкому, крупнейшему ученому Михаилу Васильевичу Ломоносову - великим просветителям, которые формировали не только единую славянскую, но и во многом европейскую культуру и цивилизацию. Не сомневаюсь, вместе мы сможем передать молодому поколению наш общий культурный код. Он универсален, потому что культура стирает любые границы и делает каждого из нас лучше, чище, сильнее и духовнее", - рассказал госсекретарь.

О форуме

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит 16-18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума.