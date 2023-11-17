17 ноября, 09:48
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

Строительство нового здания Театра мюзикла в Москве завершат в 2027 году

Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал о договоренности с Газпромбанком по созданию нового здания на тысячу мест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Строительство нового здания для Московского театра мюзикла планируют завершить в 2027 году, сообщил художественный руководитель театра, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

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"Мы будем строить новое здание. Уже начали", - сказал он журналистам на панельной дискуссии "Деловая культура" IX Санкт-Петербургского международного культурного форума - Форума объединенных культур.

По словам Швыдкого, завершить строительство нового здания Московского театра мюзикла планируется в 2027 году. "Сегодня в этих условиях непростых мы договорились с Газпромбанком и строим новый театральный проект - театр на 1 тысячу мест в центре", - сказал он.

Московский театр мюзикла - первый негосударственный театр мюзикла в России, который открылся в 2012 году. В то время спектакли шли на сцене Дворца культуры имени Горбунова, а осенью 2017 года коллектив переехал в театр "Россия" на Пушкинской площади. После сообщалось, что театр планирует переехать в собственное здание.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур пройдет с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж.

ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума. 

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