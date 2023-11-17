Министр культуры Казахстана назвала актуальным вопрос возврата культурных ценностей из РФ

Аида Балаева также заявила о заинтересованности в сотрудничестве с Москвой в сфере музейного дела

АСТАНА, 17 ноября. /ТАСС/. Министры культуры Казахстана и России Аида Балаева и Ольга Любимова провели переговоры в Санкт-Петербурге о сотрудничестве в музейном деле, в ходе которых казахстанская сторона в том числе заявила об "актуальности вопроса возврата" исторических артефактов и культурных ценностей, находящихся в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информации Казахстана.

"Особый интерес вызывает сотрудничество в сфере музейного дела, обмен опытом и повышение квалификации сотрудников казахстанских музеев. Актуален вопрос возврата исторических артефактов и культурных ценностей в Казахстан. Это также касается и киноархивов Госфонда", - приводит пресс-служба слова Балаевой.

По данным ведомства, Любимова пообещала изучить вопрос и оказать возможное содействие, подчеркнув "исключительное значение передачи архивов Государственного фонда кинофильмов Российской Федерации, связанных с "Казахфильмом". "Это огромное и замечательное наследие, которое для Казахстана имеет особенный смысл. Мы это прекрасно понимаем и будем решать этот затянувшийся вопрос", - приводятся в сообщении слова министра культуры РФ.

Казахстанские официальные лица неоднократно поднимали вопрос о передаче республике предметов, имеющих культурно-историческое значение. В 2021 году первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным попросил его оказать содействие в поисках и возврате останков казахского хана Кенесары. По данным казахстанской стороны, ссылающейся на несколько исторических источников, останки хана, поднявшего восстание против Российской империи в XIX веке и убитого в Киргизии, были отправлены в РФ.

В 2017 году Минкульт Казахстана сообщал, что в Эрмитаже хранятся светильники мавзолея Ходжа Ахмеда Ясави - мыслителя и поэта, а в этнографическом музее Санкт-Петербурга находятся зимний и летний чапаны отца Чокана Валиханова - казахского ученого и путешественника.