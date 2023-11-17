В Китае считают, что перекрестные Годы культуры придадут импульс отношениям КНР и России

Замминистра культуры и туризма КНР Ван Сюйдун отметил, что Китай уделяет большое внимание развитию международного сотрудничества в области культуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Проведение перекрестных Годов культуры России и Китая придаст новый импульс сотрудничеству в этой сфере и развитию двусторонних отношений. Об этом заявил замминистра культуры и туризма КНР Ван Сюйдун в ходе дискуссии с главой Минкультуры РФ Ольгой Любимовой на полях Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

"Культурное сотрудничество всегда было важной частью взаимодействия России и Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин достигли согласия о том, чтобы в 2024-2025 годах проводить перекрестные Годы китайской и русской культуры, - сказал он. - Это, несомненно, будет способствовать достижению еще больших результатов в культурном сотрудничестве и придаст новый импульс для развития отношений между нашими странами".

Замминистра отметил, что Китай уделяет большое внимание развитию международного сотрудничества в области культуры. "Мы через выставки, гастроли показываем магию китайской культуры иностранным друзьям. Таким же образом иностранная культура обретает своих преданных поклонников в Китае", - добавил он.