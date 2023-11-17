17 ноября, 10:29

В Китае считают, что перекрестные Годы культуры придадут импульс отношениям КНР и России

Замминистра культуры и туризма КНР Ван Сюйдун отметил, что Китай уделяет большое внимание развитию международного сотрудничества в области культуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Проведение перекрестных Годов культуры России и Китая придаст новый импульс сотрудничеству в этой сфере и развитию двусторонних отношений. Об этом заявил замминистра культуры и туризма КНР Ван Сюйдун в ходе дискуссии с главой Минкультуры РФ Ольгой Любимовой на полях Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

"Культурное сотрудничество всегда было важной частью взаимодействия России и Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин достигли согласия о том, чтобы в 2024-2025 годах проводить перекрестные Годы китайской и русской культуры, - сказал он. - Это, несомненно, будет способствовать достижению еще больших результатов в культурном сотрудничестве и придаст новый импульс для развития отношений между нашими странами".

Замминистра отметил, что Китай уделяет большое внимание развитию международного сотрудничества в области культуры. "Мы через выставки, гастроли показываем магию китайской культуры иностранным друзьям. Таким же образом иностранная культура обретает своих преданных поклонников в Китае", - добавил он. 

Теги:
РоссияКитайЛюбимова, Ольга Борисовна
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация