17 ноября, 11:06
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

Участники петербургского форума из 15 стран обсудили театральное сотрудничество

Министр культуры России Ольга Любимова отметила, что всего форум посетили представители 76 стран, 56 официальных делегаций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Представители 15 стран обсудили на площадке IX Санкт-Петербургского международного культурного форума - Форума объединенных культур взаимодействие в театральной сфере, сообщила министр культуры России Ольга Любимова на полях форума.

"15 замечательных стран, более 60 разных спикеров. <..> Потрясающие доклады из Японии, Испании, Италии, невероятно интересный доклад из Хорватии, потрясающее выступление наших коллег из Китая. Все, что мы услышали, было очень ценно", - сказала она.

Министр отметила, что всего форум посетили представители 76 стран, приехали 56 официальных делегаций. "Сейчас закончилась более чем двухчасовая сессия нашей замечательной панели "Театры" с невероятными эмоциональными, очень сильными, очень дорогими для нас выступлениями. Это такая мощная перезагрузка в наших отношениях в области культуры и искусства. Сам этот диалог, в форме которого мы и существуем уже второй день на площадке нашего форума. Если говорить о замечательной панельной дискуссии - для меня была честь ее возглавить", - добавила она.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума. 

Теги:
РоссияЛюбимова, Ольга БорисовнаIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
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