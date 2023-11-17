АФК "Система" передала Минкультуры часть издания по советской и российской истории

Книжная серия "Страницы советской и российской истории. 1917 - 2017 гг." рассказывает о людях эпохи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. АФК "Система" и БФ "Система" в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума передали учреждениям Министерства культуры РФ первую часть историко-документального издания "Страницы советской и российской истории. 1917-2017". Об этом говорится в имеющемся в распоряжении ТАСС пресс-релизе.

"Книжная серия "Страницы советской и российской истории. 1917 - 2017 гг." рассказывает прежде всего о людях эпохи. Это попытка отразить многогранность отечественной истории через судьбы и истории людей, внесших вклад в развитие и изменение страны, а также оказавших значительное влияние на современников, - указали в пресс-релизе. - Среди героев серии - политики, военачальники, общественные и религиозные деятели, выдающиеся представители культуры, искусства и науки. И все это - на фоне различных и многосложных периодов прошедшего столетия".

Как говорится в пресс-релизе, реализация проекта содействует выполнению задачи по сохранению и популяризации документированного и неангажированного взгляда на отечественную историю XX века. "Каждая книга сочетает в себе источники и жанры, которые позволяют получить максимально многогранный образ исторических событий: рассекреченные архивы, сопоставление противоречивых версий, аналитические исследования, воспоминания о личности героя, беллетристика и журналистика", - подчеркнули в пресс-службе.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума.