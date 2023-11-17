17 ноября, 12:37

Фадеев назвал необоснованными претензии к Большому театру из-за очередей на "Щелкунчик"

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека считает, что с очередями за билетами на балет ничего нельзя сделать

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что с очередями из желающих купить билеты на балет "Щелкунчик" в Большом театре ничего нельзя сделать, а претензии к театру в этой связи необоснованны.

"Я полагаю, что ничего с этим [очередями] сделать нельзя. В свое время начали бороться с перепродажей билетов в ведущие театры страны, навели порядок. Ажиотажный спрос именно на "Щелкунчика", но Большой театр не резиновый. И те претензии, которые предъявляются к Большому театру, необоснованны", - сказал Фадеев журналистам, комментируя ситуацию с очередями.

Он отметил, что балерины не могут давать по 10 спектаклей в день, а музыканты симфонического оркестра не могут целые сутки играть на инструментах. "Нет здесь решения. Замечу, что "Щелкунчик" идет и в других театрах, там тоже очень качественные труппы, могу посоветовать купить билеты туда", - сказал глава СПЧ.

В преддверии Нового года на Исторической сцене Большого театра традиционно идет "Щелкунчик", желающих увидеть балет так много, что артисты дают по два спектакля в день, а на билеты отмечается ажиотажный спрос. Некоторые СМИ сообщали о давке в очереди за билетами. Большой театр не может повлиять на ситуацию с очередями из желающих купить билеты на балет "Щелкунчик", это дело правоохранительных органов, заявил ранее гендиректор театра Владимир Урин, слова которого привели в пресс-службе театра. 

Теги:
РоссияФадеев, Валерий Александрович
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