Декларация Санкт-Петербургского международного культурного форума. Полный текст

Петр Ковалев/ ТАСС
© Петр Ковалев/ ТАСС

Мы, участники девятого Санкт-Петербургского международного культурного форума – Форума объединенных культур – главы и члены зарубежных официальных делегаций, представители международных организаций, профессионального сообщества в области культуры, собравшиеся в период с 16 по 18 ноября 2023 года в Санкт-Петербурге, Российская Федерация,

Опираясь на определение культуры как понятие, включающее не только искусство и литературу, но и образы жизни, основные права человека и системы ценностей, традиции и верования,

Подчеркивая необходимость признания культуры как глобального общественного блага,

Подтверждая, что культура является важнейшим фактором национального развития, формирующим волю народов к свободе, независимости и суверенному выбору модели развития,

Утверждая, что современный многополярный мировой порядок, в процесс формирования которого вовлечены наши страны и народы, основан на культурном и цивилизационном разнообразии, уважении к традициям, сохранении культурной самобытности,

Стремясь к сохранению и приумножению мирового культурного наследия, которое немыслимо без уважения и бережного отношения к культурному вкладу каждого народа, населяющего нашу планету,

Подтверждая непреходящий универсальный характер и созидательный потенциал основополагающих документов ООН в области культуры, включая положения Всемирной декларации прав человека,

Намереваясь умножить национальные и многосторонние усилия для развития многопланового сотрудничества в сфере культуры и искусства,

Подчеркивая, что народы стран-участниц Форума в значительной степени испытывают:

  • последствия неравенства в доступе к культурным благам и услугам при существующей глобальной системе торговли товарами и услугами культурного назначения, эффект оскудения языкового разнообразия, в частности в Интернете, и другие последствия цифрового неравенства,
  • усиление политизации сферы культуры и искусства как внутри целого ряда стран, так и на международной арене,
  • негативное воздействие санкций, которые затрагивают сферу культуры и приводят к ограничению доступа к произведениям мирового культурного наследия, к запретам осуществления культурной и творческой деятельности на родном языке, к бойкотам деятелей культуры по этническому и языковому принципам,

Поддерживая права граждан и народов наслаждаться искусством и участвовать в культурной жизни и иметь доступ к мировому культурному наследию, призываем:

  • развивать сотрудничество в сфере культуры и искусства в духе открытости с опорой на национальные культурные традиции;
  • уважать разнообразие систем ценностей государств и народов;
  • выступать против навязывания ложных ценностей массовой культуры, создающих риски деструктивного воздействия на сохранение культурного суверенитета стран и поступательного развития национальных культур;
  • противостоять использованию противоправных односторонних подходов в сфере культуры и искусства в форме санкций, бойкотов, запретов и отмен по расовым, этническим, языковым признакам;
  • использовать национальные и многосторонние возможности для осуждения и недопущения в сфере культуры и искусства подходов, основанных на расизме, ксенофобии, культурном доминировании, а также любых других теориях и практиках, провозглашающих превосходство или исключительность отдельных народов.

Выражаем готовность:

  • участвовать в формировании общей международной инфраструктуры необходимой для поддержки национальных отраслей культуры и искусства стран-участниц Форума, а также обеспечения развития их многопланового культурного сотрудничества,
  • осуществляя с этой целью конкретные инициативы, мероприятия, проекты в деле развития устойчивых культурных и творческих индустрий (фестивали, выставки, гастрольная деятельность, премии, обучение по творческим специальностям, обмен опытом в профильной области и пр.),
  • создавая для этого общие институты и структуры (академии, творческие союзы, рейтинговые агентства, аукционные дома и пр.) с привлечением возможностей национальных государственных органов, гражданского общества и частных инвесторов.
 
Теги:
РоссияIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
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