Декларация Санкт-Петербургского международного культурного форума. Полный текст

Мы, участники девятого Санкт-Петербургского международного культурного форума – Форума объединенных культур – главы и члены зарубежных официальных делегаций, представители международных организаций, профессионального сообщества в области культуры, собравшиеся в период с 16 по 18 ноября 2023 года в Санкт-Петербурге, Российская Федерация,

Опираясь на определение культуры как понятие, включающее не только искусство и литературу, но и образы жизни, основные права человека и системы ценностей, традиции и верования,

Подчеркивая необходимость признания культуры как глобального общественного блага,

Подтверждая, что культура является важнейшим фактором национального развития, формирующим волю народов к свободе, независимости и суверенному выбору модели развития,

Утверждая, что современный многополярный мировой порядок, в процесс формирования которого вовлечены наши страны и народы, основан на культурном и цивилизационном разнообразии, уважении к традициям, сохранении культурной самобытности,

Стремясь к сохранению и приумножению мирового культурного наследия, которое немыслимо без уважения и бережного отношения к культурному вкладу каждого народа, населяющего нашу планету,

Подтверждая непреходящий универсальный характер и созидательный потенциал основополагающих документов ООН в области культуры, включая положения Всемирной декларации прав человека,

Намереваясь умножить национальные и многосторонние усилия для развития многопланового сотрудничества в сфере культуры и искусства,

Подчеркивая, что народы стран-участниц Форума в значительной степени испытывают:

последствия неравенства в доступе к культурным благам и услугам при существующей глобальной системе торговли товарами и услугами культурного назначения, эффект оскудения языкового разнообразия, в частности в Интернете, и другие последствия цифрового неравенства,

усиление политизации сферы культуры и искусства как внутри целого ряда стран, так и на международной арене,

негативное воздействие санкций, которые затрагивают сферу культуры и приводят к ограничению доступа к произведениям мирового культурного наследия, к запретам осуществления культурной и творческой деятельности на родном языке, к бойкотам деятелей культуры по этническому и языковому принципам,

Поддерживая права граждан и народов наслаждаться искусством и участвовать в культурной жизни и иметь доступ к мировому культурному наследию, призываем:

развивать сотрудничество в сфере культуры и искусства в духе открытости с опорой на национальные культурные традиции;

уважать разнообразие систем ценностей государств и народов;

выступать против навязывания ложных ценностей массовой культуры, создающих риски деструктивного воздействия на сохранение культурного суверенитета стран и поступательного развития национальных культур;

противостоять использованию противоправных односторонних подходов в сфере культуры и искусства в форме санкций, бойкотов, запретов и отмен по расовым, этническим, языковым признакам;

использовать национальные и многосторонние возможности для осуждения и недопущения в сфере культуры и искусства подходов, основанных на расизме, ксенофобии, культурном доминировании, а также любых других теориях и практиках, провозглашающих превосходство или исключительность отдельных народов.

Выражаем готовность: