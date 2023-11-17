17 ноября, 12:28
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

ЮАР призвала отказаться от однополярности в области культуры

Министр спорта, искусства и культуры республики Зизи Кодва назвал крайне важной поддержку культурного разнообразия и идентичности разных стран

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Южно-Африканская Республика призывает противостоять однополярности и навязыванию единой парадигмы в области культуры. Об этом заявил ТАСС министр спорта, искусства и культуры ЮАР Зизи Кодва на полях Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

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"Нам важно отказаться от представления, что в мире есть только одна культура, отказаться от однополярности. Я думаю, что поддержка культурного разнообразия и идентичности разных стран крайне важна. Это касается и России, и Азии, и Ближнего Востока, - сказал он. - Я считаю, что мы в ЮАР должны противостоять навязыванию одной культурной парадигмы, которая противоречит культурной идентичности народа страны".

"Поэтому народ России, ЮАР, Азии, США, любой другой страны должен превозносить собственную идентичность и противостоять тому, что навязывается внешними силами", - продолжил министр.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит 16-18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума. 

Теги:
ЮАРРоссияIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
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