17 ноября, 12:30
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

ЮАР считает культурный форум в Петербурге очень перспективным

Министр спорта, искусства и культуры республики Зизи Кодва заявил, что такие мероприятия дают возможность Претории распространять свое уникальное разнообразие

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Форум объединенных культур в Санкт-Петербурге является очень полезным и перспективным, заявил ТАСС министр спорта, искусства и культуры ЮАР Зизи Кодва на полях мероприятия.

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"Форум очень полезен и перспективен. Как вы знаете, у ЮАР есть хорошие двусторонние отношения с рядом стран, участвующих в этом форуме, включая Россию. Мы верим, что уникальность нашего культурного разнообразия - это то, что мы могли бы предложить миру. Например, в области культурного туризма", - сказал он.

Министр отметил, что такие форумы дают возможность ЮАР распространять свое уникальное разнообразие. "Важную роль играют вопросы терпимости. В некоторых частях мира сейчас можно увидеть почти полное отсутствие терпимости к культурному разнообразию. В ЮАР же есть около 12 официальных языков. Кроме того, наше государство уважает все религии <...>. Когда речь идет об обеспечении мирного сосуществования на африканском континенте и за его пределами, ЮАР стремится сделать этот мир лучше. Это нам позволяют сделать уникальные черты, присущие нашей культуре", - резюмировал он. 

Теги:
ЮАРРоссияСанкт-ПетербургIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
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