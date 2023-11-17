Руководитель Мариинского театра прокомментировал возможное назначение на новую должность

Валерий Гергиев заявил, что "не искал возможности работать еще больше"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Руководитель Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев, комментируя возможное назначение на должность руководителя объединенной дирекции Мариинского и Большого театров, заявил, что "не искал возможности работать еще больше", но трудиться на благо своей страны считает необходимым.

"Я достаточно занят и не искал возможности работать еще больше. Работать в своей стране - и я уже об этом говорил - мы считаем необходимым", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Кадры опубликованы в Telegram-канале ведущего.

В то же время, отвечая на вопрос журналистов Telegram-канала Shot о том, действительно ли Гергиев готовится возглавить и Большой театр, руководитель Мариинки с иронией отметил: "Поживем - увидим".

О ситуации вокруг возможного назначения Гергиева

Ранее газета "Известия" со ссылкой на свои источники сообщила, что Гергиев возглавит Большой театр, вероятно, совмещая это с руководством Мариинского театра и оркестра. Издание предполагает, что об этом решении будет объявлено на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Пресс-служба Большого театра посоветовала ТАСС обратиться за комментарием к учредителю, которым является Министерство культуры РФ, и отказалась от комментариев. ТАСС запросил комментарий пресс-службы Минкультуры. В уставе Большого театра говорится, что правительство РФ "назначает на должность и освобождает от должности руководителя (генерального директора) театра по представлению Министерства культуры РФ, в порядке, установленном законодательством".

Президент России Владимир Путин 25 марта 2022 года предложил Гергиеву подумать о воссоздании общей дирекции Большого и Мариинского театров по примеру Дирекции императорских театров.