Кустурица призвал сделать современную русскую культуру более узнаваемой в мире

Режиссер считает, что в РФ не так много фильмов сняты на основе отечественной современной прозы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Современная и оригинальная русская культура должна стать узнаваемой во всем мире, ее необходимо продвигать на международном уровне, считает режиссер Эмир Кустурица. В качестве примера он привел произведения Евгения Водолазкина и Захара Прилепина.

"Сейчас надо думать о том, как оригинальную русскую культуру делать узнаваемой в мире. Она была известна, но, мне кажется, на Западе не хотели показывать, как много у вас хорошего, потому что всегда было такое отношение", - сказал режиссер журналистам в кулуарах IX Санкт-Петербургского международного культурного форума - Форума объединенных культур.

Особенно Кустурица выделил современную русскую литературу, в частности, писателей Алексея Сальникова, Евгения Водолазкина и Захара Прилепина. При этом он отметил, что не так много фильмов в России сняты на основе отечественной современной прозы. "У вас сильные персонажи, которые не были [использованы], потому что вы использовали то, что шло с Запада", - добавил сербский режиссер.

Ранее Кустурица сообщил, что займется экранизациями сразу двух произведений русской литературы. Первым фильмом, который сербский кинорежиссер снимет на русском языке, станет современная адаптация романа Федора Достоевского "Преступление и наказание". После него Кустурица приступит к экранизации романа Водолазкина "Лавр", где сам писатель выступит автором сценария.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума.