В Калининграде представили аудиоспектакль-променад по мотивам творчества Бродского

Продолжительность маршрута составляет 1,5 часа

КАЛИНИНГРАД, 17 ноября. /ТАСС/. Аудиоспектакль-променад, посвященный поездкам поэта Иосифа Бродского (24 мая 1940 года - 28 января 1996 года) в Калининградскую область в 1963 и 1968 годах и основанный на его стихотворении "Открытка из города К.", представили в Калининграде. Проект реализован на базе музея Дом китобоя за счет гранта Президентского фонда культурных инициатив, сообщил ТАСС руководитель АНО "Музей городской жизни" Александр Быченко.

"Аудиоспектакль-променад - это псевдодокументальная история об Иосифе Бродском, его командировке в Балтийск в 1963 году и частично о поездке в Калининград в 1968 году. Это разговор двух человек о судьбе и творчестве поэта и городе, которому он посвятил стихотворение", - рассказал Быченко.

Маршрут променада начинается и заканчивается у здания Калининградской областной научной библиотеки, где расположен музей Дом китобоя и где начинается история, озвученная актерами Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова. Группа слушателей и зрителей в наушниках, следуя за проводником, слушает спектакль, стихи поэта, которые с помощью искусственного интеллекта воспроизведены с имитацией голоса Бродского. Диаскопы со слайдами позволяют участникам экскурсии увидеть отдельные моменты жизни поэта и истории Калининграда.

Прогулка продолжается 1,5 часа. Маршрут проложен в современном центре Калининграда и проходит мимо Калининградского зоопарка, бывшего земельного суда Восточной Пруссии , где сейчас располагаются Калининградский государственный технический университет (КГТУ) , Областного драматического театра, мэрии Калининграда, Северного железнодорожного вокзала города, его главной площади. "Маршрут построен в тесной связи с историческим контекстом и тематически пересекается с поэтикой Бродского. Прогулка дает нам повод говорить о нем в связи с его командировкой в Балтийск в 1963 году и поездкой в Калининград во время прогулки по любимому городу", - отметил собеседник агентства.

Командировка в Балтийск

По данным Калининградкой областной научной библиотеки, будущий лауреат Нобелевской премии по литературе, поэт, драматург Иосиф Бродский побывал в Калининградской области дважды. В 1963 году он был командирован в качестве фоторепортера в самый западный город страны - Балтийск ленинградским детским журналом "Костер" для подготовки материала о детском спортклубе с бассейном. В Балтийске на фасаде гостиницы "Золотой якорь" установлена памятная доска, напоминающая о его поездке в этот город. В марте 1968 года Бродский побывал в Калининграде.

Упоминания о Калининграде есть в стихотворении Einem alten Architekten in Rom ("Старому зодчему в Риме") - в кругу друзей поэта его называли Кенигсберг. Реалии Калининграда угадываются в стихотворении "Открытка из города К.", посвященном Томасу Венцлове (литовский поэт, переводчик, литературовед - прим. ТАСС) - это и калининградский пейзаж, и "Дворец Курфюрста" (Королевский замок), существовавший до конца 60-х. Еще одно стихотворение рисует пейзаж главной базы Балтийского флота, той части города, где расположена гостиница "Золотой якорь" и знаменитый маяк. Стихотворение называется "Отрывок".