17 ноября, 16:18

В Калининграде представили аудиоспектакль-променад по мотивам творчества Бродского

Продолжительность маршрута составляет 1,5 часа

КАЛИНИНГРАД, 17 ноября. /ТАСС/. Аудиоспектакль-променад, посвященный поездкам поэта Иосифа Бродского (24 мая 1940 года - 28 января 1996 года) в Калининградскую область в 1963 и 1968 годах и основанный на его стихотворении "Открытка из города К.", представили в Калининграде. Проект реализован на базе музея Дом китобоя за счет гранта Президентского фонда культурных инициатив, сообщил ТАСС руководитель АНО "Музей городской жизни" Александр Быченко.

"Аудиоспектакль-променад - это псевдодокументальная история об Иосифе Бродском, его командировке в Балтийск в 1963 году и частично о поездке в Калининград в 1968 году. Это разговор двух человек о судьбе и творчестве поэта и городе, которому он посвятил стихотворение", - рассказал Быченко.

Маршрут променада начинается и заканчивается у здания Калининградской областной научной библиотеки, где расположен музей Дом китобоя и где начинается история, озвученная актерами Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова. Группа слушателей и зрителей в наушниках, следуя за проводником, слушает спектакль, стихи поэта, которые с помощью искусственного интеллекта воспроизведены с имитацией голоса Бродского. Диаскопы со слайдами позволяют участникам экскурсии увидеть отдельные моменты жизни поэта и истории Калининграда.

Прогулка продолжается 1,5 часа. Маршрут проложен в современном центре Калининграда и проходит мимо Калининградского зоопарка, бывшего земельного суда Восточной Пруссии , где сейчас располагаются Калининградский государственный технический университет (КГТУ) , Областного драматического театра, мэрии Калининграда, Северного железнодорожного вокзала города, его главной площади. "Маршрут построен в тесной связи с историческим контекстом и тематически пересекается с поэтикой Бродского. Прогулка дает нам повод говорить о нем в связи с его командировкой в Балтийск в 1963 году и поездкой в Калининград во время прогулки по любимому городу", - отметил собеседник агентства.

Командировка в Балтийск

По данным Калининградкой областной научной библиотеки, будущий лауреат Нобелевской премии по литературе, поэт, драматург Иосиф Бродский побывал в Калининградской области дважды. В 1963 году он был командирован в качестве фоторепортера в самый западный город страны - Балтийск ленинградским детским журналом "Костер" для подготовки материала о детском спортклубе с бассейном. В Балтийске на фасаде гостиницы "Золотой якорь" установлена памятная доска, напоминающая о его поездке в этот город. В марте 1968 года Бродский побывал в Калининграде.

Упоминания о Калининграде есть в стихотворении Einem alten Architekten in Rom ("Старому зодчему в Риме") - в кругу друзей поэта его называли Кенигсберг. Реалии Калининграда угадываются в стихотворении "Открытка из города К.", посвященном Томасу Венцлове (литовский поэт, переводчик, литературовед - прим. ТАСС) - это и калининградский пейзаж, и "Дворец Курфюрста" (Королевский замок), существовавший до конца 60-х. Еще одно стихотворение рисует пейзаж главной базы Балтийского флота, той части города, где расположена гостиница "Золотой якорь" и знаменитый маяк. Стихотворение называется "Отрывок". 

Теги:
РоссияКалининградская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация