Спорт вне политики. Заявления министра культуры ЮАР на форуме в Петербурге

Зизи Кодва выступил против дискриминации российских спортсменов и навязывания единой парадигмы в области культуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. ЮАР не станет отказываться от участия в Играх дружбы в России, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) воздержаться от этого. Об этом заявил ТАСС министр спорта, искусства и культуры ЮАР Зизи Кодва на полях Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

"Наши спортсмены - уникальные люди. Я думаю, что вне зависимости от происходящего в любой стране спортсмены не должны отстраняться от участия. Это касается и нас. Будем участвовать", - указал министр в ответ на вопрос, примет ли ЮАР участие в Играх дружбы на фоне рекомендаций МОК отказаться от участия в соревнованиях.

Он подчеркнул, что "даже если какие-то страны находятся в состоянии войны, на континенте имеют место конфликты, спортсмены все равно не должны отстраняться от участия". "Мы должны использовать спорт как объединяющий фактор", - резюмировал он.

Ранее МОК отправил письмо в национальные олимпийские комитеты, в котором рекомендовал им отказаться от участия в Играх дружбы. 22 июня глава МОК Томас Бах заявил, что Россия "пытается организовать политизированные спортивные соревнования".

Президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении в сентябре 2024 года в Москве I летних Всемирных игр дружбы.

О дискриминации

Кодва заявил, что ЮАР выступает против дискриминации российских спортсменов, так как спорт должен объединять. "Мы против [дискриминации спортсменов РФ]. Он не должен становиться инструментом политических баталий", - сказал министр, отвечая на вопрос об отношении к дискриминации российских спортсменов.

По его словам, спорт должен оставаться инструментом сохранения мира и не политизироваться. "Мы должны использовать спорт, чтобы объединять народы и делать мир лучше", - добавил Кодва.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом в МОК запретили России и Белоруссии проводить международные соревнования по олимпийским видам спорта на территории стран.

Об однополярности

Министр заявил, что Южно-Африканская Республика призывает противостоять однополярности и навязыванию единой парадигмы в области культуры. "Нам важно отказаться от представления, что в мире есть только одна культура, отказаться от однополярности. Я думаю, что поддержка культурного разнообразия и идентичности разных стран крайне важна. Это касается и России, и Азии, и Ближнего Востока, - сказал он. - Я считаю, что мы в ЮАР должны противостоять навязыванию одной культурной парадигмы, которая противоречит культурной идентичности народа страны".

"Поэтому народ России, ЮАР, Азии, США, любой другой страны должен превозносить собственную идентичность и противостоять тому, что навязывается внешними силами", - продолжил министр.

О форуме

Кодва назвал форум объединенных культур в Санкт-Петербурге очень полезным и перспективным. "Как вы знаете, у ЮАР есть хорошие двусторонние отношения с рядом стран, участвующих в этом форуме, включая Россию. Мы верим, что уникальность нашего культурного разнообразия - это то, что мы могли бы предложить миру. Например, в области культурного туризма", - сказал он.

Министр отметил, что такие форумы дают возможность ЮАР распространять свое уникальное разнообразие. "Важную роль играют вопросы терпимости. В некоторых частях мира сейчас можно увидеть почти полное отсутствие терпимости к культурному разнообразию. В ЮАР же есть около 12 официальных языков. Кроме того, наше государство уважает все религии <...>. Когда речь идет об обеспечении мирного сосуществования на африканском континенте и за его пределами, ЮАР стремится сделать этот мир лучше. Это нам позволяют сделать уникальные черты, присущие нашей культуре", - резюмировал он.

О сотрудничестве ЮАР и России

ЮАР и РФ после пандемии коронавируса возобновили работу над двусторонними проектами в области культуры и спорта. В настоящее время страны готовят соглашения в этих сферах, заявил Кодва. "Мы уже запустили значительное количество переговорных треков. И я надеюсь, что в ходе переговоров с российскими министерствами спорта и культуры мы сможем завершить работу над финальными шагами по запуску программ обмена между нашими странами", - отметил он.

Министр подчеркнул важность сотрудничества с РФ и обмена опытом между народами двух стран. "Мы вели интенсивные переговоры об этом с Россией перед началом пандемии. К сожалению, тогда они прервались перед тем, как мы успели договориться о конкретных результатах. Однако мы их возобновили уже после окончания пандемии", - добавил Кодва. Он, в частности, упомянул встречу с делегацией от российского министерства культуры на полях саммита БРИКС, а также с министром спорта РФ Олегом Матыциным на форуме ЮНЕСКО в Париже.

По словам министра спорта, искусства и культуры ЮАР, подробности двусторонних программ будут оглашены в скором времени. "Мы сейчас работаем над черновиками соглашений. Как только мы проведем окончательное согласование отдельных деталей, мы сможем сообщить результаты. Это произойдет очень скоро", - добавил он.

Кодва также сообщил, что, как ожидается, на полях Форума объединенных культур ЮАР представит свое видение касательно культурного суверенитета и государственной идентичности. "Россия и другие участники форума обладают глубокой экспертизой по вопросам культуры, искусства и спорта. Этот опыт был бы крайне полезен нам - в ЮАР. Некоторые из этих стран очень сильны в вопросах развития кинематографа, театра. Это то, над чем мы хотели бы поработать в ЮАР", - заключил он.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума.