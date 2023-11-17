17 ноября, 14:36
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

Спорт вне политики. Заявления министра культуры ЮАР на форуме в Петербурге

Министр спорта, искусства и культуры ЮАР Зизи Кодва. Петр Ковалев/ ТАСС
Министр спорта, искусства и культуры ЮАР Зизи Кодва
© Петр Ковалев/ ТАСС

Зизи Кодва выступил против дискриминации российских спортсменов и навязывания единой парадигмы в области культуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. ЮАР не станет отказываться от участия в Играх дружбы в России, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) воздержаться от этого. Об этом заявил ТАСС министр спорта, искусства и культуры ЮАР Зизи Кодва на полях Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

Читайте также
Что известно о Санкт-Петербургском международном культурном форуме

"Наши спортсмены - уникальные люди. Я думаю, что вне зависимости от происходящего в любой стране спортсмены не должны отстраняться от участия. Это касается и нас. Будем участвовать", - указал министр в ответ на вопрос, примет ли ЮАР участие в Играх дружбы на фоне рекомендаций МОК отказаться от участия в соревнованиях.

Он подчеркнул, что "даже если какие-то страны находятся в состоянии войны, на континенте имеют место конфликты, спортсмены все равно не должны отстраняться от участия". "Мы должны использовать спорт как объединяющий фактор", - резюмировал он.

Ранее МОК отправил письмо в национальные олимпийские комитеты, в котором рекомендовал им отказаться от участия в Играх дружбы. 22 июня глава МОК Томас Бах заявил, что Россия "пытается организовать политизированные спортивные соревнования".

Президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении в сентябре 2024 года в Москве I летних Всемирных игр дружбы. 

О дискриминации

Кодва заявил, что ЮАР выступает против дискриминации российских спортсменов, так как спорт должен объединять. "Мы против [дискриминации спортсменов РФ]. Он не должен становиться инструментом политических баталий", - сказал министр, отвечая на вопрос об отношении к дискриминации российских спортсменов.

По его словам, спорт должен оставаться инструментом сохранения мира и не политизироваться. "Мы должны использовать спорт, чтобы объединять народы и делать мир лучше", - добавил Кодва.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом в МОК запретили России и Белоруссии проводить международные соревнования по олимпийским видам спорта на территории стран. 

Об однополярности

Министр заявил, что Южно-Африканская Республика призывает противостоять однополярности и навязыванию единой парадигмы в области культуры. "Нам важно отказаться от представления, что в мире есть только одна культура, отказаться от однополярности. Я думаю, что поддержка культурного разнообразия и идентичности разных стран крайне важна. Это касается и России, и Азии, и Ближнего Востока, - сказал он. - Я считаю, что мы в ЮАР должны противостоять навязыванию одной культурной парадигмы, которая противоречит культурной идентичности народа страны".

"Поэтому народ России, ЮАР, Азии, США, любой другой страны должен превозносить собственную идентичность и противостоять тому, что навязывается внешними силами", - продолжил министр.

О форуме

Кодва назвал форум объединенных культур в Санкт-Петербурге очень полезным и перспективным. "Как вы знаете, у ЮАР есть хорошие двусторонние отношения с рядом стран, участвующих в этом форуме, включая Россию. Мы верим, что уникальность нашего культурного разнообразия - это то, что мы могли бы предложить миру. Например, в области культурного туризма", - сказал он.

Министр отметил, что такие форумы дают возможность ЮАР распространять свое уникальное разнообразие. "Важную роль играют вопросы терпимости. В некоторых частях мира сейчас можно увидеть почти полное отсутствие терпимости к культурному разнообразию. В ЮАР же есть около 12 официальных языков. Кроме того, наше государство уважает все религии <...>. Когда речь идет об обеспечении мирного сосуществования на африканском континенте и за его пределами, ЮАР стремится сделать этот мир лучше. Это нам позволяют сделать уникальные черты, присущие нашей культуре", - резюмировал он. 

О сотрудничестве ЮАР и России

ЮАР и РФ после пандемии коронавируса возобновили работу над двусторонними проектами в области культуры и спорта. В настоящее время страны готовят соглашения в этих сферах, заявил Кодва. "Мы уже запустили значительное количество переговорных треков. И я надеюсь, что в ходе переговоров с российскими министерствами спорта и культуры мы сможем завершить работу над финальными шагами по запуску программ обмена между нашими странами", - отметил он.

Министр подчеркнул важность сотрудничества с РФ и обмена опытом между народами двух стран. "Мы вели интенсивные переговоры об этом с Россией перед началом пандемии. К сожалению, тогда они прервались перед тем, как мы успели договориться о конкретных результатах. Однако мы их возобновили уже после окончания пандемии", - добавил Кодва. Он, в частности, упомянул встречу с делегацией от российского министерства культуры на полях саммита БРИКС, а также с министром спорта РФ Олегом Матыциным на форуме ЮНЕСКО в Париже.

По словам министра спорта, искусства и культуры ЮАР, подробности двусторонних программ будут оглашены в скором времени. "Мы сейчас работаем над черновиками соглашений. Как только мы проведем окончательное согласование отдельных деталей, мы сможем сообщить результаты. Это произойдет очень скоро", - добавил он.

Кодва также сообщил, что, как ожидается, на полях Форума объединенных культур ЮАР представит свое видение касательно культурного суверенитета и государственной идентичности. "Россия и другие участники форума обладают глубокой экспертизой по вопросам культуры, искусства и спорта. Этот опыт был бы крайне полезен нам - в ЮАР. Некоторые из этих стран очень сильны в вопросах развития кинематографа, театра. Это то, над чем мы хотели бы поработать в ЮАР", - заключил он.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума.  

Теги:
ЮАРРоссияIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация