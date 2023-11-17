Путин заявил о планах увеличить финансирование культуры в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Россия уже направляет значительные средства на развитие культуры и будет далее увеличивать ее финансирование. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

"На уровне государства уделяем культуре самое пристальное внимание. На ее развитие идут значительные средства, и снижения мы, конечно, не планируем. Напротив, будем искать дополнительные резервы, поддерживать творческих людей и организации, программы охраны памятников и развитие исторических городов, запускать уникальные проекты на основе цифровых решений", - сказал президент.