Умерла английская писательница Антония Сьюзен Байетт

Ей было 87 лет

ЛОНДОН, 17 ноября. /ТАСС/. Английская писательница Антония Сьюзен Байетт, получившая в 1990 году Букеровскую премию по литературе за роман "Обладать" (Possession), умерла в возрасте 87 лет. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на издательство Penguin Random House.

"Она умерла мирно дома в окружении близких родственников. Антония - девочка из Шеффилда с сильной европейской чувствительностью - обладала поразительным умом, благодаря которому у нее сформировалось уникальное творческое видение", - сказано в сообщении издательства.

Байетт (в девичестве - Дрэббл) родилась в Шеффилде в 1936 году в семье адвоката и филолога. Будущая писательница получила филологическое образование в Ньюнэм-колледже Кембриджского университета, колледже Брин-Мар в американском штате Пенсильвания и Соммервиль-колледже Оксфордского университета. Позднее она преподавала в Лондонском университете, Центральной школе искусств и дизайна и Университетском колледже Лондона.

Первый роман писательницы "Тень солнца" (The Shadow of the Sun) был опубликован в 1964 году. Одним из наиболее известных произведений Байетт является "Детская книга" (The Children's Book)", которая вышла в 2009 году и попала в шорт-лист Букеровской премии. Последняя ее работа - сборник рассказов "Щиколотки Медузы" (Medusa's Ankles) - вышла в свет в 2021 году. Произведения писательницы, которая в 1999 году была произведена в дамы, переведены в общей сложности на 38 языков мира.