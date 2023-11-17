17 ноября, 15:09
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

Путин заявил, что настоящая культура никогда не умрет

Новые технологии могут помогать создавать возможности для ее развития, считает президент РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Настоящая культура не умрет, пока есть человек. А новые технологии могут помогать создавать возможности для ее развития, заявил президент РФ Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

"Когда синематограф появился, все говорили - театр умер. Но не умер же, он развивается. Настоящая культура никогда не умрет. Пока есть человек с его сердцем и душой - будет культура. А все остальное может помочь создавать новые возможности. В сфере музыки, например, электронной, можно их использовать", - сказал глава государства.

По словам президента, использовать новые технологии можно и в спорте. "Сейчас мы будем проводить соревнования новые, которые сочетают и классический спорт и киберспорт ("Игры будущего", пройдут в Казани - прим. ТАСС). Наверное, и в сфере культуры современные технологические достижения создают какие-то новые возможности, основанные на творчестве. А это и есть основа культуры", - добавил он.

Первые "Игры будущего" пройдут в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
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