17 ноября, 15:20,
обновлено 17 ноября, 16:23
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

Путин назвал "придурками" тех, кто пытается запрещать общение деятелям культуры

Президент России считает, что нужно не бояться "под зорким и суровым взглядом каких-то деятелей от политики"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Те зарубежные политики, которые пытаются запретить общение деятелей культуры из разных стран, "просто придурки" и "ненормальные люди". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

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"Нужно не бояться сотрудничать сегодня, не бояться под зорким и суровым взглядом каких-то деятелей от политики. Потому что люди, которые пытаются запретить это общение, запретить деятелям славянской культуры общаться между собой, они, я прошу прощения, если пораню слух чей-то, людей из области культуры, - ну, они просто придурки. Понимаете? Это просто ненормальные люди - кто пытается запретить общение деятелей культуры между собой", - сказал Путин, отвечая на вопросы участников форума.

Поэтому, добавил он, "надо встречаться, вместе работать, гордиться достижениями" и "вместе смотреть в будущее, потому что у славянской культуры, конечно, общие корни". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСанкт-ПетербургIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
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