Путин: российская культура должна опираться на свои корни в симбиозе с мировой культурой

Президент подчеркнул, что его слова должны оцениваться как ответ обычного гражданина, а не специалиста-культуролога

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Российская культура должна основываться прежде всего на своих корнях и самобытности, при этом развиваясь и ориентируясь на культуру зарубежных стран, заявил президент РФ Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур. Таким глава государства видит будущее культуры страны.

"Я бы хотел, чтобы культура России как значимая часть, естественным образом вплетающаяся в мировую культуру, продолжала развиваться на своей собственной базе и в то же время вбирать все самое лучшее, что есть в мировой культуре, преумножаться таким образом и идти вперед. В чем-то показывая свое лидерство, а в чем-то понимая, что наши партнеры достигают особых высот, что вполне естественно, ориентировалась бы вполне сознательно, нисколько не смущаясь, на эти лучшие достижения мировой культуры. Чтобы в этом симбиозе и шло развитие национальной российской культуры, имея в виду, что она сама по себе многогранна, многонациональна - в этом глубина ее корней. Чтобы опиралась бы, конечно, прежде всего на эти корни, но смотрела и шла вперед", - поделился своим мнением Путин, отвечая на вопрос художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова Константина Хабенского.

В то же время президент подчеркнул, что его ответ должен оцениваться как ответ обычного гражданина, а не специалиста-культуролога.