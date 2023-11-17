17 ноября, 15:50
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

Форты Кронштадта после реставрации превратят в общественные пространства

В пресс-службе "Острова фортов" отметили, что завершить работы планируют к 2025 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Форты "Кроншлот", "Петр Первый" и "Император Александр Первый" в Кронштадте, являющиеся объектами культурного наследия мирового значения, превратят в музей минно-взрывного дела, площадку для бракосочетаний и другие общественные пространства. Об этом гостям Санкт-Петербургского международного культурного форума - Форума объединенных культур сообщили в ходе пресс-тура в туристско-рекреационный кластер "Остров фортов".

"Кроншлот" после завершения реставрации планируется сделать новым центром морского церемониала: там будет функционировать площадка для бракосочетаний в живописном окружении внутренней гавани и исторических зданий форта. Также на форте появится музейный комплекс истории первого форта Кронштадта, ресторан, сувенирный магазин и кинотеатр. На "Петре Первом" начнет работу музей минно-взрывного дела, будут открыты ресторан и кафе, смотровая площадка. На "Император Александре Первом" необычная история форта будет отражена в музее истории борьбы с инфекционными заболеваниями", - говорится в сообщении.

В пресс-службе "Острова фортов" также отметили, что на сегодняшний день выполнено уже более 70% от общего объема реставрационных работ по фортам - завершить их планируется к 2025 году. Причем исторические форты не только восстановят, но и впервые в истории централизованно подключат к инженерным сетям. Также самому процессу реставрации фортов, которые долгое время простояли в запустении и только теперь полноценно возвращаются в жизнь Кронштадта в качестве музейных объектов, посвятили открытую накануне в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума фотовыставку.

"Благодаря поручению президента России о создании кластера "Остров фортов" и включении мероприятий по реставрации фортов в госпрограмму "Развитие культуры" государство взяло на себя функцию по реставрации фортов и централизованному подключению фортов к инженерным сетям - впервые в истории. Утвержденный Советом по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга проект приспособления фортов для современного использования, предусматривающий создание на фортах как музеев, так и дополнительного диверсифицированного комплекса инфраструктуры, заложил основу для их высокой круглогодичной востребованности", - приводит пресс-служба слова руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксении Шойгу.

Проект "Остров фортов" реализуется по поручению президента России Владимира Путина и нацелен на развитие Кронштадта как культурно-туристического центра. Он предполагает создание на территориях общей площадью более 100 га, прилегающих к Каботажной гавани, нового городского кластера образовательной и рекреационной направленности с комфортными общественными пространствами.

О форуме

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит 16-18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж.

ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума. 

Теги:
РоссияСанкт-ПетербургIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
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