Путин: РФ всегда будет уделять внимание общей культуре на постсоветском пространстве

Глава государства отметил, что многие традиции и культурные корни Россия считает общими со странами Содружества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Россия будет всегда уделять серьезное внимание общей культуре, традициям и истории на постсоветском пространстве. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой спросил у Путина, какие с его точки зрения проекты в культурной сфере могут вызвать интерес в предстоящий год председательства РФ в СНГ. "Я сейчас не вспомню конкретные названия этих проектов, но вот эта часть взаимодействия в гуманитарной сфере, в сфере культуры всегда находится в поле зрения и всех наших партнеров по СНГ", - указал президент.

"Что такое СНГ - это же части бывшего Советского Союза. Мы сотнями лет жили вместе под крышей одного общего дома, столько судеб переплетено, столько культурных начал, столько знаний в сфере культуры, в области народного творчества, столько почитателей и любителей творчества различных народов бывшего Советского Союза сохранилось на территории Российской Федерации и в других государствах СНГ, потому что там же живут носители этого языка и этой культуры, - отметил Путин. - Мы об этом никогда не забываем и, безусловно, будем всегда уделять этому серьезное значение, так же, как и нашей общей истории. Многие традиции мы считаем общими, культурные корни считаем общими".

Президент России отметил, что на неформальной встрече лидеров стран СНГ, которая пройдет в декабре, будет обсуждаться тема культуры. "Я сейчас не буду перечислять, у нас в планах это все есть. Если вы и коллеги, присутствующие в зале, считают, что нужно на что-то обратить особое внимание, мы это сделаем. В конце декабря мы по традиции, кстати говоря, в Петербурге, собираемся с коллегами из СНГ, обязательно обсудим и это. Поэтому у меня к вам просьба, с коллегами пообсуждайте, пожалуйста, и дайте нам такую наводку, что бы вы хотели видеть в нашей совместной работе", - отметил он.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума.