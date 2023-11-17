17 ноября, 15:53,
обновлено 17 ноября, 16:55

Путин в связи с СВО напомнил артистам, что нужно думать, прежде чем говорить

© ТАСС/ Ruptly

Президент допустил, что артисты не следили за происходящим и не понимали, что происходит

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин напомнил деятелям культуры, допускавшим эмоциональные оценки по теме СВО, что перед высказываниями нужно думать.

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"Голова это ведь не только инструмент, чтобы говорить, но и для того, чтобы думать перед тем, как что-то скажешь", - отметил Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

Таким образом он прокомментировал слова модератора форума Михаила Швыдкого, упомянувшего тему возвращения в Россию деятелей культуры, которые в начале проведения специальной военной операции "делали эмоциональные высказывания".

"Многие люди взрослые, грамотные, знающие, талантливые, конечно, они занимаются своим делом, и им, многим, так же, как и мне - мне до 2014 года, - в голову не могло прийти, что может быть такой конфликт между Россией и Украиной. Если бы мне сказали такое до 2014 года, я бы сказал: "Вы что, с ума сошли?" - пояснил глава государства. Однако, он допустил, что артисты не следили за происходящим и не понимали, что происходит. Путин подчеркнул, что "у каждого человека есть право иметь свою позицию, свою точку зрения" и смотреть нужно на дела, а не на поступки. Однако он уточнил, что если эти действия направлены на нанесение ущерба своей стране, - это "одна история", а если это всего лишь оценка ситуации, то другая история.

Президент, комментируя возвращение артистов, процитировал стихи Омар Хаяма: "Капля стала плакать, что рассталась с морем. / Почему мы бога о прощении молим? / Свет и тень исправно делят мир на части, / Вряд ли капля знает, что такое счастье". А затем произнес тост из кинофильма "Кавказская пленница": "Так выпьем за то, чтобы никто из нас, как бы высоко он не летал, никогда не отрывался бы от коллектива!" 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияIX Санкт-Петербургский международный культурный форумВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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