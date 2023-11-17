17 ноября, 16:03,
обновлено 17 ноября, 16:30
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

Путин пообещал, что БРИКС рассмотрит заявку Франции, если она захочет присоединиться

Президент РФ напомнил, что Россия председательствует в 2024 году в БРИКС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что если Франция захочет присоединиться к БРИКС, то Париж может оставить соответствующую заявку, которая будет рассмотрена.

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Внук первого президента Пятой республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль, обращаясь к президенту РФ на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур, выразил желание, чтобы Франция присоединилась к БРИКС.

"Что касается участия Франции в работе БРИКС, пожалуйста, если Франция пожелает, может оставить заявку, мы рассмотрим. Тем более что Россия председательствует в следующем году в БРИКС, как я уже сказал, мы будем прорабатывать со всеми нашими партнерами", - ответил президент России.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФранцияIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
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