17 ноября, 16:05
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

Путин постарается посетить фестиваль "Славянский базар" в Витебске

Президент напомнил, что мероприятие будет посвящено в том числе 80-летию со Дня освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и 25-летию договора Союзного государства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин постарается посетить Международный фестиваль искусств "Славянский базар" в Витебске. Об этом глава российского государства сообщил на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур, отвечая на приглашение министра культуры Белоруссии Анатолия Маркевича.

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"Для Белоруссии следующий год ознаменован сакральными датами - 80-летие со Дня освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, мы также будем отмечать 25 лет договора Союзного государства. Этим темам будет посвящен уникальный фестиваль, который проводится в Витебске - "Славянский базар", который мы сохранили вместе. Позвольте вас пригласить на это уникальное событие", - сказал Маркевич.

"Спасибо большое, я постараюсь. Скоро буду в Минске, там у нас мероприятие по линии ОДКБ проходит, увижусь с Александром Григорьевичем [Лукашенко, президентом Белоруссии], мы все это пообсуждаем", - ответил ему Путин.

Сессия Совета коллективной безопасности Организации пройдет 23 ноября в Минске под председательством Лукашенко. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
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