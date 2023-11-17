Путин назвал любовь одной из вечных тем культуры

Нынешняя действительность дает "очень много тем" для творческого осмысления деятелями культуры, отметил президент

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Любовь является одной из вечных тем для отражения в произведениях, при этом нынешняя действительность дает "очень много тем" для творческого осмысления деятелями культуры. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

"Сегодня очень много тем. Но, как бы внешне ни смотрелась наша сегодняшняя жизнь, всегда, во все времена, на переломных моментах истории или в застойные времена, всегда есть вечные темы. И одна из них - любовь", - сказал Путин, отвечая на вопросы участников форума.

"По-моему, [писатель Максим] Горький пришел к [писателю Льву] Толстому. Его Лев Николаевич спросил, о чем он пишет. Он говорит: "Не пишу". - "Почему?" - "Не о чем писать". Он говорит: "Пишите о том, почему не о чем писать". Это глубокая вещь", - сказал президент.