17 ноября, 16:22
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

Путин поблагодарил Кустурицу за внимание к русской культуре

По словам российского лидера, все ждут результатов проектов режиссера в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил сербского режиссера Эмира Кустурицу за внимание к русской культуре и сообщил, что все ждут результатов его проектов в России.

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"Спасибо большое, что вы обращаетесь к русской культуре. Ваши планы, связанные с этим, - это очень приятно. Просто уверен, что это будет очень интересно. Будем все ждать результатов, потому что все, к чему Кустурица прикасается, становится бриллиантом", - сказал Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

Кустурица в свою очередь сообщил, что планирует снять фильмы по произведениям Евгения Водолазкина и Федора Достоевского. "Я приехал в Россию и буду делать "Лавра" Водолазкина и буду делать Достоевского. Это будет то, что я думаю и что чувствую о вашей культуре", - сказал режиссер.

Ранее Кустурица сообщил журналистам, что займется экранизациями двух произведений русской литературы. Первым фильмом, который он снимет на русском языке, станет современная адаптация романа Федора Достоевского "Преступление и наказание". После него Кустурица приступит к экранизации романа Водолазкина "Лавр", где сам писатель выступит автором сценария. 

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Путин, Владимир ВладимировичКустурица, ЭмирIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
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