В Чувашии открылись два международных театральных фестиваля

Речь идет о фестивале "Чекещ" и XXXIII Международном оперном фестивале имени М. Д. Михайлова

ЧЕБОКСАРЫ, 17 ноября. /ТАСС/. XXXIII Международный оперный фестиваль имени М. Д. Михайлова и первый Международный фестиваль национальных театров "Чекещ" открылись в Чувашии. Об этом ТАСС сообщили в Минкультуры республики.

"На сцене Чувашского государственного театра оперы и балета начался XXXIII Международный оперный фестиваль имени М. Д. Михайлова, который объединит семь музыкальных событий и завершится 26 ноября. Также начался первый Международный фестиваль национальных театров "Чекещ", посвященный 100-летию со дня рождения народной артистки СССР Веры Кузьминой. Он будет проходить по 22 ноября", - сообщили в министерстве.

Оперный фестиваль открылся концертом "Парад басов" с участием исполнителей из ведущих театров России. 18 ноября Государственный камерный музыкальный театр "Санктъ-Петербургъ Опера" представит две одноактные постановки. 19 ноября Академия молодых оперных певцов Мариинского театра покажет оперу "Итальянка в Алжире" в концертном исполнении.

24 и 25 ноября пройдут премьерные показы оперы Рустама Сагдиева "Главный вопрос", в которой впервые на сцене чувашского театра одну из ролей исполнит робот-артист. 26 ноября представят детскую оперу-загадку Рустама Сагдиева "Черное золото", а вечером состоится гала-концерт.

Фестиваль национальных театров

Театры из Азербайджана, Башкирии, Калмыкии, Крыма, Марий Эл, Татарстана и Чувашии покажут спектакли на фестивале "Чекещ" (в переводе с чувашского языка - "ласточка"), посвященном Вере Кузьминой. Организатором является Чувашский государственный академический драматический театр им. К. В. Иванова, на сцене которого актриса выступала 74 года.

"Жители Чебоксар и гости столицы смогут увидеть семь современных постановок <…> российских национальных театров. Видя, как много единомышленников и театралов сегодня объединило имя народной артистки СССР Веры Кузьминой, мы все радуемся, что [ее] творчество <…> оставило глубокий след в душах людей", - приводятся в сообщении слова главы Минкультуры Чувашии Светланы Каликовой.

15 ноября глава Чувашии Олег Николаев подписал указ, согласно которому фестиваль национальных театров будет проходить один раз в два года. По его словам, он должен стать "масштабным действом, максимально разносторонним и с большим охватом". Николаев подчеркнул важность вовлечения в творческую жизнь школьных театров, деятельность которых активизировалась в Год счастливого детства в Чувашии.

В ноябре в регионе проходят мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения Кузьминой. Они начались на ее малой родине с показа спектакля. Кроме того, состоялись республиканский молодежный форум и творческий вечер, представлен фильм "Мать", архивистами подготовлена документальная выставка из личного фонда актрисы. В память о ней в Чебоксарах установили мемориальную доску и памятник.

Вера Кузьмина родилась 16 ноября 1923 года в деревне Яншихово-Норваши Янтиковского района Чувашии (умерла 22 октября 2021 года). Окончила Государственный институт театрального искусства Луначарского в Москве. Сыграла более 150 ролей, воплотив образы героев из русской и зарубежной классики, национальной чувашской литературы и драматургии. Является лауреатом национальной театральной премии "Золотая маска", почетным гражданином Чувашии.