Музей космонавтики в Калуге впервые представит подлинные фотопортреты Циолковского

В экспозицию также войдут раритетные издания из личной библиотеки Циолковского, которые побывали в космосе

КАЛУГА, 17 ноября. /ТАСС/. Раритетные повести Константина Эдуардовича Циолковского, побывавшие на Международной космической станции (МКС), гитара космонавта Иванченкова вошли в экспозицию "Космическая рапсодия" Государственного музея истории космонавтики в Калуге. На выставке впервые будут представлены две подлинные фотографии - портреты с изображением ученого в Калуге в 1903 и в 1924 годах, рассказали ТАСС в пресс-службе музея.

"На выставке "Космическая рапсодия" впервые будут представлены две подлинные портретные фотографии, они особо ценные, на паспарту с изображением К. Э. Циолковского, сделанные в Калуге, 14 февраля в 1903 году и вторая - в 1924 году. В числе мемориальных предметов будут представлены слуховая труба К. Э. Циолковского, изготовленная ученым в начале 20 века. Гитара советского космонавта А. С. Иванченкова, бортинженера космического корабля "Союз Т-6", инструмент побывал на борту орбитальной станции "Салют-7" во время полета экипажа в составе А. С. Иванченкова, В. А. Джанибекова и космонавта Франции Жан-Лу Кретьена с 24 июня по 2 июля 1982 года, предоставил его музей НПО "Энергия", - рассказали в пресс-службе.

Подлинные фотопортреты сделаны в частном ателье в период, когда Циолковский преподавал в женском епархиальном училище. В экспозицию войдут раритетные издания из личной библиотеки Циолковского, которые побывали в космосе, среди них: научно-фантастическая повесть "Вне Земли", написанная ученым в 1920 году, она была в 2001 году на борту МКС. На ней оставили автографы космонавты России В. Г. Корзуна, С. Е. Трещева и астронавта США П. А. Уитсон. Также гости выставки увидят прижизненное издание Циолковского "Исследование мировых пространств реактивными приборами", на нем автографы советских космонавтов А. Леонова, В. Кубасова и американских астронавтов Т. Стаффорда, В. Бранда и Д. Слейтона, участвовавшие в совместном полете по программе "Союз" - "Аполлон" в 1975 году.

"Выставка посвящена музыкантам-космистам и энергии звука, которая зародилась в творчестве А. Н. Скрябина, И. А. Вышнеградского, К. К. Сараджева. Музыка помогла не только отобразить поступь космической эпохи, она и сама отправилась в космос. Выставка, которая откроется 30 ноября, - совместный проект музея истории космонавтики и Российского национального музея музыки", - добавили в пресс-службе.