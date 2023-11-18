17 ноября, 21:05

Малый театр откроет Третий всероссийский фестиваль "Вперед к Островскому!"

На сцене театра "Балтийский дом" покажут комедию "Женитьба Бальзаминова"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Государственный академический Малый театр из Москвы приглашен открыть в Петербурге Третий всероссийский фестиваль "Вперед к Островскому!", посвященный 200-летию со дня рождения драматурга. На сцене театра "Балтийский дом" москвичи покажут комедию "Женитьба Бальзаминова" в постановке заслуженного артиста России Алексея Дубровского.

"У нас будет Островский для всех, он и по правилам, и без. Но единственное, что является общим для всех постановок, независимо от возраста режиссера и от направления, которое он представляет, это то, что все они очень бережно и с огромным уважением относятся к тексту Островского, сохраняя его практически полностью", - сказала корреспонденту ТАСС художественный директор театра "Балтийский дом" Марина Беляева. Она добавила, что большинство фестивальных спектаклей - это премьеры сезона 2022-2023 годов.

Два из них в этом списке выделяются особо. Это премьера 25 ноября спектакля "Бешеные деньги" в Театре имени Ленсовета: именно с этой пьесы 90 лет назад началась история труппы. А Ярославский театр драмы имени Федора Волкова привезет "Ледяную деву" в яркой театральной стилистике по пьесе "Снегурочка", которой исполняется 150 лет.

Сравнить разный подход к прочтению одних и тех же текстов драматурга зрители смогут, посмотрев в двух разных постановках пьесы "Гроза", "Лес", "Бесприданница" и "На всякого мудреца довольно простоты".

До 27 ноября на фестивале выступят также театры Москвы, Томска, Южно-Сахалинска, Воронежа, Вологды. Петербургские театры покажут спектакли по пьесам классика, специально поставленные к его юбилею.

Безграничный Островский

В рамках дополнительной программы состоится научно-практическая конференция "Безграничный Островский", которая подведет своеобразный итог юбилея драматурга. Режиссеры фестивальных спектаклей этого года и прошлых лет, театральные критики и актеры обсудят влияние творчества Островского на русскую культуру не только в театральной сфере, но и в других видах искусства - от музыки и живописи до кинематографа.

В выставочном зале театра будет открыта экспозиция, которая представит спектакли по пьесам Островского, показанные разными театрами страны в рамках фестивальных программ за все три года. Третий фестиваль станет заключительным в этом проекте.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры России и комитета по культуре Санкт-Петербурга. Организаторы - Театр-фестиваль "Балтийский дом" и Фонд содействия развитию культурных программ "Балтийский международный фестивальный центр". 

Теги:
РоссияСанкт-Петербург
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация