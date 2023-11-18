Малый театр откроет Третий всероссийский фестиваль "Вперед к Островскому!"

На сцене театра "Балтийский дом" покажут комедию "Женитьба Бальзаминова"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Государственный академический Малый театр из Москвы приглашен открыть в Петербурге Третий всероссийский фестиваль "Вперед к Островскому!", посвященный 200-летию со дня рождения драматурга. На сцене театра "Балтийский дом" москвичи покажут комедию "Женитьба Бальзаминова" в постановке заслуженного артиста России Алексея Дубровского.

"У нас будет Островский для всех, он и по правилам, и без. Но единственное, что является общим для всех постановок, независимо от возраста режиссера и от направления, которое он представляет, это то, что все они очень бережно и с огромным уважением относятся к тексту Островского, сохраняя его практически полностью", - сказала корреспонденту ТАСС художественный директор театра "Балтийский дом" Марина Беляева. Она добавила, что большинство фестивальных спектаклей - это премьеры сезона 2022-2023 годов.

Два из них в этом списке выделяются особо. Это премьера 25 ноября спектакля "Бешеные деньги" в Театре имени Ленсовета: именно с этой пьесы 90 лет назад началась история труппы. А Ярославский театр драмы имени Федора Волкова привезет "Ледяную деву" в яркой театральной стилистике по пьесе "Снегурочка", которой исполняется 150 лет.

Сравнить разный подход к прочтению одних и тех же текстов драматурга зрители смогут, посмотрев в двух разных постановках пьесы "Гроза", "Лес", "Бесприданница" и "На всякого мудреца довольно простоты".

До 27 ноября на фестивале выступят также театры Москвы, Томска, Южно-Сахалинска, Воронежа, Вологды. Петербургские театры покажут спектакли по пьесам классика, специально поставленные к его юбилею.

Безграничный Островский

В рамках дополнительной программы состоится научно-практическая конференция "Безграничный Островский", которая подведет своеобразный итог юбилея драматурга. Режиссеры фестивальных спектаклей этого года и прошлых лет, театральные критики и актеры обсудят влияние творчества Островского на русскую культуру не только в театральной сфере, но и в других видах искусства - от музыки и живописи до кинематографа.

В выставочном зале театра будет открыта экспозиция, которая представит спектакли по пьесам Островского, показанные разными театрами страны в рамках фестивальных программ за все три года. Третий фестиваль станет заключительным в этом проекте.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры России и комитета по культуре Санкт-Петербурга. Организаторы - Театр-фестиваль "Балтийский дом" и Фонд содействия развитию культурных программ "Балтийский международный фестивальный центр".