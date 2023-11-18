На фестивале в Петербурге покажут документальные ленты о культуре Востока

Кинопоказы пройдут 18 и 19 ноября в Культурном квартале "Брусницын"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Лучшие документальные ленты из стран Ближнего и Дальнего Востока, отобранные из программы Международного фестиваля документального кино "Докер" разных лет, покажут на фестивале Dairafest в Санкт-Петербурге, сообщили организаторы. Кинопоказы, которые будут сопровождаться лекциями киноэкспертов и востоковедов, пройдут 18 и 19 ноября в Культурном квартале "Брусницын".

"Это поистине независимая авторская документалистика из стран Ближнего и Дальнего Востока, которую можно встретить только на мировых кинофестивалях и специальных событиях. Редчайший шанс - увидеть и обсудить 20 часов такого разнообразного кино в одной программе и за один уикенд", - приводятся в сообщении организаторов слова директора кинофестиваля "Докер" Ирины Шаталовой.

Зрители смогут увидеть полнометражные и короткометражные фильмы, которые позволят взглянуть на жизнь и современную культуру людей от Северного Кавказа до Китая. Всего в программу вошли 13 картин из Бангладеша, Индии, Ирака, Ирана, Китая, Марокко, России, Пакистана, Сирии и Турции.

Показы откроет фильм "Вдалеке" о курдских партизанках. Также в афише - картина "Сердце пустыни", представляющая медитативную историю путешествия по Сахаре; "Ты же девочка" - о юных школьницах-футболистках из Карачаево-Черкесии; "Пастух" - черно-белая хроника жизни китайского пастуха из отдаленной деревни, который начал задумываться о женитьбе, и другие. В числе экспертов, которые будут представлять фильмы, - специалист по истории курдов Анжелика Победоносцева-Кая, антрополог и музейный куратор Евгения Аброськина, кавказовед, старший научный сотрудник Российского этнографического музея Рица Зельницкая и специалист по истории и теории кино мусульманского региона Наталья Казурова.

VII Международный фестиваль искусств Востока Dairafest проходит в Санкт-Петербурге с 19 октября по 12 декабря. Один из ключевых пунктов программы - выставка "Исчезнет или превратится" - исследование о том, как сохраняют семейную память и традиции в Азербайджане, России, Турции и Узбекистане. Кроме того, на фестивале представлены такие направления, как музыка, кино, наука и перформансы.

Фестиваль организован некоммерческим фондом развития научных и культурных проектов "Аль-Макам" при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга. Ключевые цели мероприятия - отражение восточной культуры, ее образов, смыслов и наследия в современных актуальных форматах, расширение интереса к этнографии и антропологии, а также выход за рамки шаблонных представлений о Востоке.