Вахтанговский театр и Амурская область подписали протокол о культурном сотрудничестве

В рамках взаимодействия театр сможет ставить свои спектакли на площадках Приамурья

ТАСС, 18 ноября. Амурская область и Вахтанговский театр договорились о сотрудничестве, на площадках учреждений культуры Приамурья театр сможет ставить свои спектакли, а актеры проводить для артистов в регионе мастер-классы и лекции, сообщается на сайте областного правительства.

"В рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ, организованной по поручению президента Владимира Путина, директор Кирилл Крок и губернатор Амурской области Василий Орлов подписали протокол о культурном сотрудничестве между регионом и Вахтанговским театром", - говорится в сообщении.

Уточняется, что стороны намерены объединить усилия, направленные на сохранение традиций школы театрального искусства и его пропаганды, стимулирование интереса амурчан к театральной жизни. "Театр сможет ставить свои спектакли на площадках учреждений культуры Амурской области, а представления и спектакли наших артистов смогут проходить на площадках театра. Кроме того, планируются гастроли театра в Приамурье, во время которых вахтанговские актеры будут проводить мастер-классы, лекции и другие формы обучения для наших артистов", - отметили в правительстве.

"В Амурской области мы стараемся всесторонне поддерживать сферу культуры, серьезную помощь в этой работе мы получаем благодаря решению президента Владимира Владимировича Путина, по поручению которого реализуется нацпроект "Культура". Благодаря федеральному финансированию мы в том числе обновляем учреждения, поэтому теперь практически во всех муниципалитетах есть площадки, на которых могут давать спектакли такие прославленные коллективы, как Вахтанговский театр, - привели в сообщении слова Орлова. - Уверен, наше сотрудничество будет долгим и принесет много пользы и радости жителям области".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.