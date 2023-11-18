18 ноября, 09:47,
обновлено 18 ноября, 10:19
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

Голикова заявила, что первая Эрмитажая премия подтверждает отсутствие границ у культуры

Ее лауреатами стали художественный руководитель Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев и художественный руководитель балетной труппы Михайловского театра Хуан Игнасио Дуато Барсиа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Культура не имеет границ даже в условиях санкций и "отмен", и так будет всегда, заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на торжественной церемонии вручения первой Эрмитажной премии в Георгиевском зале Зимнего дворца в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума - Форума объединенных культур.

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Первыми лауреатами Эрмитажной премии стали художественный руководитель Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев и художественный руководитель балетной труппы Михайловского театра Хуан Игнасио Дуато Барсиа (Начо Дуато). Премию им вручила Голикова.

"Хочу еще раз в этом чудесном зале поприветствовать наших лауреатов. <…> Я думаю, что не нужно рассказывать биографию наших лауреатов, но я хочу сказать, что плоды их труда уже вошли в золотой фонд мировой культуры", - сказала вице-премьер.

По ее мнению, эти форум и премия подтверждают, что у культуры нет границ даже на фоне санкций и "отмен". "Нам важно еще раз подчеркнуть, что, несмотря на санкции, несмотря на ограничения, культура не знает границ. Так было, так есть и будет всегда", - заявила Голикова.

В качестве награды лауреаты получили уменьшенную копию одного из памятников русского камнерезного искусства коллекции Государственного Эрмитажа - Колыванской вазы.

Слова благодарности

Гергиев заявил, что для него эта награда - большая честь.

"Это первая церемония, в которой я принимаю участие. Она началась с выстрела из пушки. Это уже запомнится надолго. А если серьезно, для меня огромная честь - находиться здесь. <…> Несколько десятков лет мы занимаемся тем, чтобы культура была связана с культурой. Мне хочется, чтобы мы в наше сложное время занимались культурой. В конце концов, это Достоевский сказал: "Красота спасет мир", - сказал он, получая премию.

Дуато рассказал, что посвящает эту награду коллективу Михайловского театра. "Я бы хотел посвятить эту премию всему коллективу Михайловского театра: всем танцовщикам, балеринам, всем службам, начиная от технических. Также я бы хотел поблагодарить господина [художественного руководителя Михайловского театра Владимира] Кехмана, который всегда верит в мою работу и видит во мне такие планы, о которых я сам никогда не догадывался. Кроме того, я посвящаю этот приз людям, которые приходят в театр и с уважением и восхищением относятся к моей работе", - сказал он.

О премии

Премия учреждена оргкомитетом Санкт-Петербургского международного культурного форума и Государственным Эрмитажем. Она будет вручаться ежегодно двум ведущим деятелям культуры - от России и из-за рубежа - за достижения в области культуры и искусства в сохранении культурного наследия, в развитии международных и культурных диалогов. 

Теги:
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияСанкт-ПетербургГергиев, Валерий АбисаловичIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
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