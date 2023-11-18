В Москве на двух автовокзалах открылась выставка снимков российских пейзажей

Она будет работать до 18 февраля 2024 года

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Выставка "Удивительные уголки России" открылась на автовокзалах "Центральный" и "Северные ворота" в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Сделали еще одну выставку с Русским географическим обществом на автовокзалах "Центральный" и "Северные ворота". Мы тесно сотрудничаем уже давно и подготовили много интересных проектов. Совсем недавно открывали сразу две выставки в метро - "Многонациональная Россия" и "Россия в лицах", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

На экспозиции представлены снимки с российскими пейзажами. Они были сделаны в рамках ежегодного фотоконкурса Русского географического общества "Самая красивая страна". Выставка будет работать до 18 февраля 2024 года.