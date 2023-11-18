Гергиев ответил на вопрос о возможном руководстве Большим театром

Он напомнил журналистам, что в настоящее время возглавляет Государственный академический Мариинский театр

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Художественный руководитель Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев на вопрос о назначении гендиректором Большого театра напомнил, что в настоящее время возглавляет другую музыкальную организацию.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что Гергиев может быть назначен на должность руководителя объединенной дирекции Мариинского и Большого театров.

"Я возглавляю Мариинский театр. Точка", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, возглавит ли он Большой театр.

По словам Гергиева, он занимается делами театра и не читает то, что пишут в соцсетях. "Я руковожу Мариинским театром. Я не провожу время в соцсетях. Кто-то что-то выпускает, кто-то что-то сказал. Я не могу это комментировать. Я сейчас отвечаю за Мариинский театр. У нас громадная программа", - добавил он.

Президент РФ Владимир Путин в марте 2022 года на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства предложил художественному руководителю Мариинского театра Валерию Гергиеву подумать о воссоздании общей дирекции Большого и Мариинского театров по примеру Дирекции императорских театров и поинтересовался его мнением по этому вопросу. Как отметил российский лидер, существовавшая когда-то Дирекция императорских театров позволяла заботиться о самых лучших коллективах соответствующим образом и развивать их, если не в одном ключе, то оказывая поддержку, чтобы они наилучшим образом друг друга дополняли.

Гергиев тогда ответил, что и Большой, и Мариинский театры представляют одну из самых могучих музыкальных или музыкально-театральных традиций на Земле, их сцены пополняют молодые певцы и танцовщики. "Наверное, приходит время задуматься о том, как скоординировать усилия", - добавил худрук. По его словам, об ответственности двух театров говорили в самые трудные годы.