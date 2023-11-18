18 ноября, 12:44
Международная выставка-форум "Россия"

Гостям выставки "Россия" для восприятия картин Сурикова раздали пробники с ароматами трав

Были подобраны ароматы для трех картин художника, связанных с его жизнью в Красноярске - "Плоты на Енисее", "Енисей в устье Базаихи", "Енисей у Красноярска"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Лекцию с использованием ароматерапии на основе сибирских трав о творчестве и жизни художника Василия Сурикова провели в рамках Дня Красноярского края на выставке-форуме "Россия". На стенде региона гостям раздали пробники ароматов для лучшего восприятия работы автора, сообщили ТАСС в Туристском информационном центре Красноярского края.

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"В павильоне Красноярского края в день региона прошла лекция о жизни и творчестве великого русского художника Василия Сурикова "Почувствуй Сурикова". Ведущая мероприятия Екатерина Дмитрейко - автор ароматической экскурсии и заведующая отделом проектной и образовательно-просветительской деятельности музея-усадьбы В. И. Сурикова для трех картин художника совместно с парфюмерами разработала специальные ароматы. Каждому участнику лекции выдавалась коробка с пробниками ароматов хвои, сибирских трав, чтобы ощутить свежий, морозный воздух сибирских просторов, глядя на пейзажи великого художника", - сообщили в центре.

Были подобраны ароматы для трех картин художника, связанных с его жизнью в Красноярске - "Плоты на Енисее", "Енисей в устье Базаихи", "Енисей у Красноярска". "Запахи помогают объемнее воспринимать творчество художника", - убеждены организаторы.

Василий Суриков (1848-1916) родился в Красноярске в казачьей семье. В юности писал иконы по заказам. Учился в Академии художеств в Петербурге, был академиком Императорской академии художеств, почетным членом Московского общества любителей художеств, членом Товарищества передвижных художественных выставок. Признан одним из великих мастеров русской живописи, крупнейшим представителем исторического жанра. В 2023 году в России отмечается 175-летие художника. В связи с этим впервые в Красноярск из пяти российских музеев доставили 38 картин художника.

О выставке "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.

  

Теги:
РоссияКрасноярский крайМеждународная выставка-форум "Россия"
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