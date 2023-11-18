Реставраторы России и Омана восстановят 200 музейных предметов из Сирии

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский не исключил, что оманские специалисты также примут участие в российско-сирийском проекте реставрации Триумфальной арки в Пальмире

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Реставраторы Национального музея Омана и Государственного Эрмитажа совместно отреставрируют в Маскате около 200 музейных предметов из Сирии, включая пальмирские памятники. Об этом сообщил генеральный секретарь Национального музея Султаната Оман Джамал ал-Мусави на церемонии подписания соглашения с Эрмитажем на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

"Два года назад мы приняли пальмирские бюсты для реставрации в Маскате, в этом участвовали коллеги из Эрмитажа. В следующем году мы принимаем вторую партию музейных предметов из Сирии в Маскате - более 200 предметов, и мы рассчитываем, что в рамках этого соглашения Эрмитаж тоже будет участвовать в реставрации. Также впервые со следующего года мы начнем совместную работу в Пальмире совместно с нашими коллегами из Санкт-Петербурга", - сообщил он.

Соглашением предусмотрено в том числе взаимодействие в реставрации музея в Пальмире. Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский не исключил, что специалисты из Омана также примут участие в российско-сирийском проекте реставрации Триумфальной арки в Пальмире.

"У нас уникальное взаимодействие с Оманом в Сирии. Мы будем вместе участвовать в реставрации памятников Пальмиры, и если они будут участвовать в реставрации Триумфальной арки, это будет тройной праздник", - сказал Пиотровский, отвечая на вопрос ТАСС.

Пиотровский ранее сообщал, что российские специалисты помогают музеям Сирии в восстановлении экспонатов. В 2021 году сотрудники Эрмитажа отреставрировали несколько рельефов из Пальмиры, поврежденных террористами, они сделали это в Омане, на территории Национального музея. Эрмитаж и Институт истории материальной культуры РАН в ноябре 2019 года подписали в управлении древностей и музеев Сирии соглашения о сотрудничестве, которые в своей конкретной части направлены на создание мастер-плана возрождения Музея Пальмиры как основы для создания инновационного музея-заповедника XXI века на исторической территории памятника. Российские специалисты во взаимодействии с сирийскими партнерами также начали проект реставрации Триумфальной арки Пальмиры.