Эрмитаж планирует представить в Омане "восточные дары" российским императорам

Как пояснил гендиректор музея Михаил Пиотровский, экспозицию направят в Оман, как только будут сняты ограничения на музейные выезды из России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж планирует в 2024 году отправить в Оман предметы из своей коллекции для экспозиции о восточных дарах российским императорам. Об этом сообщил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский на церемонии подписания соглашения с Национальным музеем Султаната Оман на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

По его словам, экспозиция откроется в рамках взаимной программы "Уголок Эрмитажа в Омане" и "Уголок Омана в Эрмитаже". Кроме того, Эрмитаж в рамках совместного проекта в декабре примет Дни Национального музея Султаната Оман.

"В декабре мы открываем серию выставок, посвященных Оманской империи, это будет "Уголок Омана в Эрмитаже". И как только снимутся наши ограничения на музейные выезды из России, наша подготовленная коллекция поедет туда. Мы делаем в Омане "Уголок Эрмитажа". Мы привезем туда на долгий срок материалы, которые связаны с русской историей, культурными связями с Востоком - дары Среднеазиатских государств русскому двору, которые имеются в нашей коллекции", - сказал Пиотровский.

Выставка "Оманская империя: Азия и Африка" начнет работу в Эрмитаже 10 декабря 2023 года, а в октябре 2024 года в зале Эрмитажа Национального музея Султаната Оман откроется выставка "Дипломатические дары бухарских эмиров российским императорам". Также в Национальном музее Султаната Оман пройдут выставки "Новорусский стиль в искусстве" и "Авангардный фарфор", мастер-классы по реставрации и перформансы с использованием технологий виртуальной реальности.

Как напомнил генеральный секретарь Национального музея Султаната Оман Джамал ал-Мусави, сотрудничество с Эрмитажем продолжается уже почти 10 лет, оно включает совместные выставочные, просветительские и реставрационные проекты. В 2018 году в Омане впервые прошли Дни Эрмитажа.