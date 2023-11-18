Гостям выставки "Россия" показали постановку о реке Енисей на основе древних легенд

Разработано театрализованное представление сотрудниками Енисейского музея-заповедника им. А. И. Кытманова

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Театрализованную постановку о реке Енисей, созданную на основе древних легенд и научных фактов, показали в рамках Дня Красноярского края на выставке-форуме "Россия".

"В рамках Дня Красноярского края на выставке-форуме "Россия" прошло театрализованное представление о реке Енисей - "... там, где течет Енисей…". Представление уникально тем, что создано на основе легенд об этой реке и интересных историко-научных данных. Например, в ходе мероприятия гости узнали о роли реки в истории освоения Сибири и промышленном развитии России, его природной, культурной и мифологической составляющей", - сообщили ТАСС в Туристском информационном центре Красноярского края.

Разработано театрализованное представление сотрудниками Енисейского музея-заповедника им. А. И. Кытманова - одного из старейших музеев Сибири. "Специально для этого проекта, сотрудники музея искали интересные факты о реке. Также были изготовлены костюмы и подобрана музыка", - отметили организаторы.

Енисей - основная водная артерия Красноярского края. Длина реки более 3 487 км. Енисей - самая полноводная река России, на которой установлено три ГЭС: Красноярская, Саяно-Шушенская и Майнская.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.