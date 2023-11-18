18 ноября, 16:05

Художники из Донбасса представят свои работы на выставке в Новой Третьяковке

Проект также включает две выставки в Крыму и проведение творческих встреч, издание книги об искусстве в новых регионах и создание тематических сайтов

ЛУГАНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Художники из Донбасса, Крыма и Севастополя примут участие в выставке в Новой Третьяковке в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Луганской Народной Республики (ЛНР).

Как отмечается в сообщении, Союз художников России предоставил мастерам из Донбасса, Крыма и Севастополя возможность показать свои работы на тематической выставке в рамках масштабного проекта, реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

"Выставка пройдет на территории Новой Третьяковки - уникальной творческой площадке, представляющей собой наиболее полную в России постоянную экспозицию отечественного искусства. Работы будут размещены в зале Союза художников России", - приводятся в сообщении слова председателя правления регионального отделения Союза художников России в ЛНР Артема Фесенко.

По его словам, проект также включает две выставки в Крыму и проведение творческих встреч, издание книги об искусстве в новых регионах и создание тематических сайтов для каждого участника проекта: ЛНР, ДНР, Крыма и Севастополя. 

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