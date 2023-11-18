18 ноября, 18:30

Драма "Не хороните меня без Ивана" получила гран-при кинофестиваля "Северный характер"

Режиссером картины является Любовь Борисова

МУРМАНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Гран-при XV Международного кинофестиваля "Северный характер" в Мурманске получил фильм режиссера Любови Борисовой "Не хороните меня без Ивана", передает корреспондент ТАСС.

Победители в различных номинациях были названы на церемонии награждения и подведения итогов фестиваля.

В категории "Документальный фильм до 90 минут" победителем стала лента "Голубоглазый японец" режиссера Чавдара Георгиева. Приз за режиссуру получил документальный фильм "Суперсерия-72" режиссера Сергея Головецкого. В номинации "Документальный фильм до 60 минут" победителем стал фильм "Фаза луны" режиссера Андрея Осипова. Лучшей телевизионной программой стала "Блокадная книга рецептов" режиссера Федора Бабенко. В номинации "Сериал" победителем признан многосерийный фильм "Горячая точка - 3" режиссера Дениса Карро.

За лучшее раскрытие темы Великой Отечественной войны приз получил сериал "Баренцево море" режиссера Олега Фомина. Сериал снимали в Мурманской области, и большое число северян приняли участие в съемках в качестве массовки. Лучшей операторской работой признан фильм "Сожги все мои письма" режиссера Бьерн Л. Рунге.

Призы также получили фильм "Туман" режиссера Наталии Гугуевой за раскрытие северного характера и сериал "Россия_on_air" режиссеров Светланы Горло, Юлии Варенцовой за популяризацию России как страны возможностей. Специальный приз за лучшую режиссерскую работу присужден фильму "Снегирь", который снимался в Мурманской области.

О фестивале

XV Международный фестиваль "Северный характер" проходил в Мурманске, темой фестиваля было выбрано притяжение Севера. Более 70 фильмов, вошедших в конкурсную программу, рассказали, как Север привлекает, удерживает уникальной природой, смелыми и открытыми людьми. Итоги фестиваля подвело международное жюри, председателем которого стал советский, российский и туркменский киноактер, кинорежиссер и сценарист Мурад Алиев. Помимо российских участников, в жюри были представлены кинематографисты из Армении, Белоруссии, Норвегии и Швеции.

Организаторы фестиваля - АНО "Продюсерский центр "Северный характер", ООО "Артмедиасервис". Фестиваль проходил при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и правительства Мурманской области. 

Теги:
РоссияМурманская область
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