В Мариинке пройдет церемония вручения Национальной оперной премии "Онегин"

Почетным гостем станет итальянский бас солист "Ла Скала", Метрополитен-оперы, Лондонской королевской оперы Ферруччо Фурланетто

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Торжественная церемония вручения восьмой Национальной оперной премии "Онегин" пройдет в Мариинском театре. Наград будут удостоены лучшие исполнители и лучшие премьеры предыдущего театрального сезона.

"Экспертный совет рассмотрел 103 заявки претендентов из 16 регионов страны. Наиболее яркие работы будут награждены в восьми конкурсных номинациях. Есть и специальный приз зрительских симпатий по итогам голосования на сайте премии - "Фаворит". Голосовать за своих избранников поклонники оперного искусства с 1 ноября могли на сайте премии", - рассказали в пресс-службе. Почетным гостем церемонии станет итальянский бас солист "Ла Скала", Метрополитен-оперы, Лондонской королевской оперы Ферруччо Фурланетто.

В этом году премия впервые соберет в Петербурге оперный форум "Онегинские встречи". Его задача - объединение оперных театров России, творческое взаимодействие, открытие новых имен и презентация новых спектаклей оперному сообществу. Пройдет прослушивание молодых артистов в Санкт-Петербургской консерватории.

Премию "Онегин" с 2022 года поддерживают Министерство культуры РФ и Росконцерт.

Национальная оперная премия "Онегин" была создана в 2016 году. Первым ее президентом стал народный артист России Сергей Лейферкус. За семь лет лауреатами этой награды стали более 70 оперных певцов и певиц, режиссеров и концертмейстеров, художественных руководителей театров. Статуэтки в номинациях "Состав" и "Событие" получили театры из разных регионов России. Почетными зарубежными гостями церемоний вручения премии в разные годы были Инва Мула, Руджеро Раймонди, Патриция Чьофи, Хосе Кура, Анжела Георгиу, Надя Михаэль. Ныне президентом премии "Онегин" является народная артистка России Хибла Герзмава.