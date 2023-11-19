19 ноября, 20:11

В Петербурге назвали лауреатов Национальной оперной премии "Онегин"

Церемония награждения прошла в здании Мариинского театра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Новые лауреаты Национальной оперной премии "Онегин" названы в Петербурге, где восемь лет назад была учреждена эта награда за творческие достижения в музыкальном театре. Торжественная церемония чествования победителей прошла в историческом здании Мариинского театра.

"Я сердечно приветствую артистов, дирижеров, режиссеров, всех благодаря кому в нашей стране процветает оперное искусство. Какое счастье, что мы вновь собираемся в Мариинском театре и чествуем лауреатов премии "Онегин" на этой прославленной сцене", - сказала, открывая церемонию, президент премии народная артистка России Хибла Герзмава. Она сердечно поблагодарила маэстро Валерия Гергиева за возможность провести церемонию в Мариинском театре.

"За спиной каждого лауреата уникальная история, полная творческого поиска и упорного труда. Поздравляю победителей премии и желаю всем вам вдохновения, новых свершений и преданной публики", - написала в своем приветствии министр культуры России Ольга Любимова.

За выдающийся вклад в развитие музыкального театра премии удостоен художественный руководитель-директор Мариинского театра, народный артист России Валерий Гергиев. Весь этот вечер он провел за пультом оркестра Мариинского театра, сопровождая выступления оперных звезд.

Победители конкурсных номинаций

В номинации "Примадонна" победу одержала солистка Московского музыкального театра "Геликон-опера" Лариса Костюк за партию Мадам Флоры в опере "Медиум". Партия Григория Грязного в "Царской невесте" принесла успех солисту Новосибирского академического театра оперы и балета Алексею Зеленкову, отмеченному в номинации "Мастер сцены".

"Событием" жюри назвало спектакль "Норма" в Московском академическом музыкальном театре имени Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко. Победителями в номинации "Состав" стали участники спектакля "Кармен" в постановке Нижегородского академического театра оперы и балета имени Александра Пушкина. Как "Гость" премию получил Игорь Морозов за партию Садко в одноименной опере на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета.

Две награды вручены в номинации "Фаворит", победители которой определяются в результате зрительского голосования. Ее обладателями стали солистка Михайловского театра Светлана Москаленко за партию Адель в "Летучей мыши" и постановщики спектакля "Князь Игорь" в Донецком академическом театре оперы и балета имени Анатолия Соловьяненко (Донбасс опера).

В номинациях "Дебют женщины" и "Дебют мужчины" награждены солистка МАМТ Полина Шароварова (партия Адальжизы в "Норме") и Шота Чибиров из Геликон-оперы за партию Турриду в "Сельской чести".

Солист театра "Урал Опера Балет" Павел Межов отмечен за роль второго плана - партию Школьного учителя в спектакле "Черевички".

Внеконкурсные номинации

Как "Музыкальный руководитель" отмечен дирижер Мариинского театра и приглашенный дирижер МАМТ Кристиан Кнапп. За многолетнее наставничество премию получила народная артистка России Ольга Кондина (Санкт-Петербург). Ростовский государственный музыкальный театр отмечен в номинации "Театр".

Награду в номинации "Концертмейстер/коуч" получили Наталья Дудик из Михайловского театра и Татьяна Лобырева (МАМТ). Премию получил художник-бутафор Музыкального театра Республики Карелия Николай Коппалин ("Душа оперы").

Единственным иностранцем - обладателем этой премии в особой номинации "От России с любовью" стал в этот вечер итальянский бас Ферруччо Фурланетто, который много лет плодотворно сотрудничает с Мариинским театром. "Я всегда рад возвращаться в Санкт-Петербург - и летом, и зимой. Для меня огромная честь получить номинацию в этой премии. Завтра я спою в Мариинском одну из своих любимейших ролей - роль короля Филиппа в "Дон Карлосе", - сказал певец журналистам.

В номинации "Меценат" статуэткой "Онегин" награждено Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк".

Премию "Онегин" с 2022 года поддерживают Министерство культуры России и "Росконцерт". 

Теги:
РоссияСанкт-ПетербургГергиев, Валерий Абисалович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация