В Петербурге назвали лауреатов Национальной оперной премии "Онегин"

Церемония награждения прошла в здании Мариинского театра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Новые лауреаты Национальной оперной премии "Онегин" названы в Петербурге, где восемь лет назад была учреждена эта награда за творческие достижения в музыкальном театре. Торжественная церемония чествования победителей прошла в историческом здании Мариинского театра.

"Я сердечно приветствую артистов, дирижеров, режиссеров, всех благодаря кому в нашей стране процветает оперное искусство. Какое счастье, что мы вновь собираемся в Мариинском театре и чествуем лауреатов премии "Онегин" на этой прославленной сцене", - сказала, открывая церемонию, президент премии народная артистка России Хибла Герзмава. Она сердечно поблагодарила маэстро Валерия Гергиева за возможность провести церемонию в Мариинском театре.

"За спиной каждого лауреата уникальная история, полная творческого поиска и упорного труда. Поздравляю победителей премии и желаю всем вам вдохновения, новых свершений и преданной публики", - написала в своем приветствии министр культуры России Ольга Любимова.

За выдающийся вклад в развитие музыкального театра премии удостоен художественный руководитель-директор Мариинского театра, народный артист России Валерий Гергиев. Весь этот вечер он провел за пультом оркестра Мариинского театра, сопровождая выступления оперных звезд.

Победители конкурсных номинаций

В номинации "Примадонна" победу одержала солистка Московского музыкального театра "Геликон-опера" Лариса Костюк за партию Мадам Флоры в опере "Медиум". Партия Григория Грязного в "Царской невесте" принесла успех солисту Новосибирского академического театра оперы и балета Алексею Зеленкову, отмеченному в номинации "Мастер сцены".

"Событием" жюри назвало спектакль "Норма" в Московском академическом музыкальном театре имени Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко. Победителями в номинации "Состав" стали участники спектакля "Кармен" в постановке Нижегородского академического театра оперы и балета имени Александра Пушкина. Как "Гость" премию получил Игорь Морозов за партию Садко в одноименной опере на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета.

Две награды вручены в номинации "Фаворит", победители которой определяются в результате зрительского голосования. Ее обладателями стали солистка Михайловского театра Светлана Москаленко за партию Адель в "Летучей мыши" и постановщики спектакля "Князь Игорь" в Донецком академическом театре оперы и балета имени Анатолия Соловьяненко (Донбасс опера).

В номинациях "Дебют женщины" и "Дебют мужчины" награждены солистка МАМТ Полина Шароварова (партия Адальжизы в "Норме") и Шота Чибиров из Геликон-оперы за партию Турриду в "Сельской чести".

Солист театра "Урал Опера Балет" Павел Межов отмечен за роль второго плана - партию Школьного учителя в спектакле "Черевички".

Внеконкурсные номинации

Как "Музыкальный руководитель" отмечен дирижер Мариинского театра и приглашенный дирижер МАМТ Кристиан Кнапп. За многолетнее наставничество премию получила народная артистка России Ольга Кондина (Санкт-Петербург). Ростовский государственный музыкальный театр отмечен в номинации "Театр".

Награду в номинации "Концертмейстер/коуч" получили Наталья Дудик из Михайловского театра и Татьяна Лобырева (МАМТ). Премию получил художник-бутафор Музыкального театра Республики Карелия Николай Коппалин ("Душа оперы").

Единственным иностранцем - обладателем этой премии в особой номинации "От России с любовью" стал в этот вечер итальянский бас Ферруччо Фурланетто, который много лет плодотворно сотрудничает с Мариинским театром. "Я всегда рад возвращаться в Санкт-Петербург - и летом, и зимой. Для меня огромная честь получить номинацию в этой премии. Завтра я спою в Мариинском одну из своих любимейших ролей - роль короля Филиппа в "Дон Карлосе", - сказал певец журналистам.

В номинации "Меценат" статуэткой "Онегин" награждено Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк".

Премию "Онегин" с 2022 года поддерживают Министерство культуры России и "Росконцерт".