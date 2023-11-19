19 ноября, 20:41

Театр имени Ленсовета отметил 90-летие творческим вечером и выставкой костюмов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил коллектив театра и вручил сертификат на 90 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский академический Театр имени Ленсовета отметил 90-летие основания творческим вечером с показом фрагментов спектаклей разных лет, а также выставкой костюмов из его постановок. Подарком зрителям к юбилею станет премьера по пьесе Александра Островского "Бешеные деньги" - с этого названия 19 ноября 1933 года началась история Нового театра - Театра имени Ленсовета.

Коллектив поздравили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский. "Мы воспитывались на ваших спектаклях. Артисты учили самому главному - уметь любить и дружить. Спасибо вам за это и низкий поклон. Ваш театр по-настоящему народный. У него долгая, яркая и счастливая судьба. Я уверен, что столетие театр встретит с таким же задором, с такой же энергией, - и как он был Новым театром по своему духу, таким он и останется", - сказал Беглов.

Глава города напомнил, что перед Великой Отечественной войной труппа театра уехала на гастроли на Дальний Восток и не смогла вернуться в блокадный Ленинград. "Но театр поставил множество спектаклей. <…> На передовых выступали. Это был большой подвиг. Когда вернулись в Ленинград в 1945 году, первым поставили спектакль "Русские люди" (по пьесе Константина Симонова)", - продолжил губернатор. Он также особо отметил роль руководителей театра, в частности, его создателя - ученика Всеволода Мейерхольда режиссера Исаака Кролля, а также режиссера и актера народного артиста СССР Игоря Владимирова, который стоял во главе труппы в течение четырех десятилетий.

В честь юбилея Беглов вручил театру сертификат на сумму 90 млн рублей. Директор Валерий Градковский отметил, что средства будут направлены на обновление оборудования и создание новых спектаклей. Губернатор также поблагодарил народную артистку СССР Алису Фрейндлих и народного артиста РСФСР Михаила Боярского, чья творческая судьба многие годы была связана с Театром Ленсовета.

"Прошедший большой и славный путь, театр с самого начала своей деятельности стал источником вдохновения для талантливых мастеров отечественной сцены. <…> И сегодня театр по-прежнему пользуется искренней любовью и признанием петербуржцев, органично сочетая классические ценности и современные художественные решения", - отметила в своем поздравлении председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - его зачитал на вечере народный артист России Сергей Мигицко. Спикер Совфеда пожелала коллективу Театра имени Ленсовета новых идей и интересных проектов.

На вечере артисты театра представили фрагменты из спектаклей, которые в разные годы шли на его сцене, в их числе - "Малыш и Карлсон", "Фредерик, или Бульвар преступлений", "Сон обо осени", "Трехгрошевая опера", "Дульсинея Тобосская", "Гамлет" и другие.

В ожидании премьеры

Уже на следующей неделе петербургские зрители смогут увидеть новую постановку, приуроченную сразу к двум юбилеям - 90-летию театра и 200-летию со дня рождения Александра Островского, отмечающемуся в этом году.

"В театре всегда атмосфера ожидания премьеры. Сегодня, когда мы закончили вечер и закрыли двери, на сцене нашего театра идет монтировка нового спектакля. С завтрашнего дня на сцене начнутся репетиции нового спектакля по пьесе Островского "Бешеные деньги". Премьера - уже 25 ноября, и мы, конечно, всегда ждем, как у нас получится спектакль", - сказала в беседе с ТАСС худрук театра Лариса Луппиан. Режиссером постановки выступает Юрий Цуркану. В ней примут участие народные артисты России Анна Алексахина и Сергей Мигицко. "К декабрю мы сделаем еще один спектакль - по роману Толстого "Воскресение". Это очень важная, серьезная работа", - добавила Луппиан.

В театре отметили, что чувствуют и ценят любовь и признательность публики. "Открываем новое десятилетие полными сил и желания трудиться, желаем нашему театру оставаться любимым местом для встречи зрителей с театральным искусством Санкт-Петербурга", - говорится сообщении на сайте театра, опубликованном в день юбилея.

Имя Ленинградского Совета было присвоено театру в 1953 году. Театр возглавляли режиссеры Борис Сушкевич, Николай Акимов, Игорь Владимиров, Владислав Пази, Юрий Бутусов. В 2019 году художественным руководителем стала народная артистка Российской Федерации Лариса Луппиан. В настоящее время в репертуаре театра - более 40 спектаклей. 

Теги:
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-Петербург
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