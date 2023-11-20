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В Петербурге откроют первую творческую школу для молодых певцов "Возрождение"

В ней будут бесплатно заниматься начинающие вокалисты из разных регионов страны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Первая творческая школа для молодых вокалистов "Возрождение" начинает работу в Санкт-Петербурге. Этот образовательный проект совместно запустили Русское музыкальное общество и Культурный центр Елены Образцовой, где будут проходить занятия.

"Проект направлен на выявление и развитие творческого потенциала наиболее талантливых молодых музыкантов. В школе будут бесплатно заниматься начинающие вокалисты из разных регионов России. Участники отобраны на конкурсной основе опытными экспертами из 60 певцов, приславших заявки", - рассказали в пресс-службе культурного центра.

В школу принимаются певцы, которые уже обрели вокальный опыт и которым требуется повышение квалификации для совершенствования профессионального уровня. Обучение будет проходить в течение трех дней. В программе - мастер-классы ведущих вокальных педагогов Москвы и Санкт-Петербурга, коучей, специалистов по итальянскому бельканто. В их числе - художественный руководитель молодежной оперной программы Большого театра Дмитрий Вдовин, солист Мариинского театра, профессор Санкт-Петербургской консерватории Владимир Ванеев, известный в Европе специалист в области итальянского оперного пения Паоло де Наполи (Италия).

Проект отвечает главным целям возрождения Русского музыкального общества - содействие талантливой российской молодежи, активное привлечение ее к концертной жизни страны, создание школы наставничества из числа выдающихся современников, поддержание высокого уровня музыкального образования и музыкальной культуры в России.

Занятия завершатся 23 ноября выдачей сертификатов прошедшим учебный курс. Планируется, что творческие школы будут проводиться под эгидой Русского музыкального общества на регулярной основе. 

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РоссияСанкт-Петербург
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