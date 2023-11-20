Фильм "По щучьему велению" вновь возглавил кинопрокат в России

На втором месте расположилась комедия "Моя ужасная сестра - 2"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российский фильм "По щучьему велению" Александра Войтинского вновь стал лидером кинопроката в России, собрав 209 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 16 по 19 ноября.

В основе сюжета лежит классическая сказка про Емелю, который поймал говорящую щуку, а та предложила ему сделку в три желания. Роль Емели в картине сыграл Никита Кологривый, роль щуки, которая оборачивается Василисой, исполнила Мила Ершова. Также в фильме снялись Роман Мадянов, Алина Алексеева, Юрий Колокольников, Федор Лавров, Агриппина Стеклова и другие.

На второй строчке рейтинга оказался российский комедийный фильм "Моя ужасная сестра - 2" режиссера Александра Галибина, собравший 21,3 млн рублей. По сюжету у главных героев Юли и Максима рождается девочка, которая становится любимицей сводных сестер Лены и Сони. Теперь родители отдают ей все свои силы и время, а также пытаются решить проблемы в собственных отношениях. В это время у старших сестер возникает повод для бунта. Роли в картине исполнили Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова), Владимир Яглыч, София Петрова, Алена Малахова, Лариса Удовиченко, Марина Яковлева, Евгения Мауэргауз, Сергей Бледных и другие.

На третьем месте в рейтинге - франко-бельгийский триллер "Катастрофа" режиссера Жюста Филиппо, собравший 21 млн рублей. В центре сюжета оказываются 15-летняя Сельма и ее родители, которым предстоит пережить апокалипсис - по всему миру наблюдаются аномальные случаи кислотных дождей, уничтожающих все живое. Роли в картине исполнили Гийом Кане, Летиция Дош, Пейшенс Мюнхенбах, Мартен Версе и другие.

Американский приключенческий боевик "Голодные игры: баллада о змеях и певчих птицах" режиссера Френсиса Лоуренса, официальный просмотр которого недоступен на территории РФ и Белоруссии, занял вторую строчку рейтинга кинопроката в странах СНГ, собрав 26,9 млн рублей. Роли в фильме исполнили Берн Горман, Питер Динклэйдж, Виола Дэвис, Хантер Шафер, Финола Флэнаган, Рэйчел Зеглер, Джейсон Шварцман и другие. Американский супергеройский фильм режиссера Нии ДаКосты "Капитан Марвел 2", официальный показ которого также не предусмотрен на территории РФ и Белоруссии, занял третье место в странах СНГ, собрав 25,9 млн рублей. Роли в фильме сыграли Бри Ларсон, Сэмюэл Л. Джексон, Иман Веллани, Зави Эштон, Пак Со Джун, Тейона Паррис, Тони Маккарти и другие.