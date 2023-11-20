19 ноября, 21:59

Фильм "По щучьему велению" вновь возглавил кинопрокат в России

На втором месте расположилась комедия "Моя ужасная сестра - 2"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российский фильм "По щучьему велению" Александра Войтинского вновь стал лидером кинопроката в России, собрав 209 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 16 по 19 ноября.

В основе сюжета лежит классическая сказка про Емелю, который поймал говорящую щуку, а та предложила ему сделку в три желания. Роль Емели в картине сыграл Никита Кологривый, роль щуки, которая оборачивается Василисой, исполнила Мила Ершова. Также в фильме снялись Роман Мадянов, Алина Алексеева, Юрий Колокольников, Федор Лавров, Агриппина Стеклова и другие.

На второй строчке рейтинга оказался российский комедийный фильм "Моя ужасная сестра - 2" режиссера Александра Галибина, собравший 21,3 млн рублей. По сюжету у главных героев Юли и Максима рождается девочка, которая становится любимицей сводных сестер Лены и Сони. Теперь родители отдают ей все свои силы и время, а также пытаются решить проблемы в собственных отношениях. В это время у старших сестер возникает повод для бунта. Роли в картине исполнили Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова), Владимир Яглыч, София Петрова, Алена Малахова, Лариса Удовиченко, Марина Яковлева, Евгения Мауэргауз, Сергей Бледных и другие.

На третьем месте в рейтинге - франко-бельгийский триллер "Катастрофа" режиссера Жюста Филиппо, собравший 21 млн рублей. В центре сюжета оказываются 15-летняя Сельма и ее родители, которым предстоит пережить апокалипсис - по всему миру наблюдаются аномальные случаи кислотных дождей, уничтожающих все живое. Роли в картине исполнили Гийом Кане, Летиция Дош, Пейшенс Мюнхенбах, Мартен Версе и другие.

Американский приключенческий боевик "Голодные игры: баллада о змеях и певчих птицах" режиссера Френсиса Лоуренса, официальный просмотр которого недоступен на территории РФ и Белоруссии, занял вторую строчку рейтинга кинопроката в странах СНГ, собрав 26,9 млн рублей. Роли в фильме исполнили Берн Горман, Питер Динклэйдж, Виола Дэвис, Хантер Шафер, Финола Флэнаган, Рэйчел Зеглер, Джейсон Шварцман и другие. Американский супергеройский фильм режиссера Нии ДаКосты "Капитан Марвел 2", официальный показ которого также не предусмотрен на территории РФ и Белоруссии, занял третье место в странах СНГ, собрав 25,9 млн рублей. Роли в фильме сыграли Бри Ларсон, Сэмюэл Л. Джексон, Иман Веллани, Зави Эштон, Пак Со Джун, Тейона Паррис, Тони Маккарти и другие. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация