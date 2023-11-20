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Театр имени Пушкина и Школа-студия МХАТ представят премьеру спектакля "Лицей"

Режиссером постановки выступил Андрей Кузичев

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Московский драматический театр имени А. С. Пушкина и Школа-студия МХАТ представляют совместный проект - спектакль "Лицей". Премьерные показы постановки пройдут 20 и 21 ноября на сцене филиала Театра им. А. С. Пушкина в Сытинском переулке, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Спектакль "Лицей" - это совместный проект Театра Пушкина и Школы-студии МХАТ. Он родился по инициативе Евгения Писарева, который является художественным руководителем Театра Пушкина и педагогом, руководителем мастерской в Школе-студии МХАТ", - отметила представитель пресс-службы.

По ее словам, спектакль создан по мотивам пьесы Елены Исаевой "Лицей. Девятый выпуск". "Спектакль мастерской Евгения Писарева рассказывает о девятом наборе Царскосельского лицея. Юноши увлекаются поэзией, мечтают о будущем, дерзят преподавателям, влюбляются, готовят выпускной вечер. Однако смерть Пушкина и арест Лермонтова заставляют их задуматься не только о вопросах чести и достоинства, но и о ценности лицейского братства. Ребята объединяются, чтобы отважно заявить о своем отношении к происходящим событиям", - рассказали в пресс-службе.

Автором сценической версии и режиссером спектакля выступил Андрей Кузичев. Над постановкой работали также сценограф Агафья Бит-Гармус, художник по костюмам Валерия Долотова, художник по свету Роман Решетников. В ролях заняты Артем Ляшенко, Руслан Чагилов, Ян Сибряев, Арсений Васильевых, Арсений Никитин, Тимур Водопьянов, Андрей Замятин, Максим Богатырев, Василий Бобров, Ляля Анпилогова, Кристина Гаспарян, Татьяна Романова, Артем Кучеренко. 

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